Parte médico favorable: Juan Cruz Yacopini está lúcido y respira por sus propios medios

El joven piloto mostró avances en las últimas horas, pero sigue internado en terapia intensiva con foco en la evolución de la lesión medular.

El estado de salud de Juan Cruz Yacopini mostró en las últimas horas una evolución clínica favorable, según informaron fuentes médicas que siguen de cerca la recuperación del joven piloto mendocino, internado tras el grave accidente sufrido en el dique El Carrizal.

De acuerdo con el último parte médico, al disminuir la sedación, Yacopini se encuentra lúcido, consciente y con capacidad de respuesta, un dato alentador dentro del delicado cuadro que atraviesa desde el viernes. Además, al retirarse de manera progresiva la asistencia respiratoria, el paciente logró respirar de forma espontánea, lo que representa un avance significativo en su evolución general.

Este progreso genera una cuota de esperanza en su entorno familiar, médico y deportivo, aunque los profesionales insisten en la necesidad de mantener la cautela. El joven de 26 años continúa internado en terapia intensiva y bajo estricta observación, ya que el cuadro sigue siendo complejo y requiere un seguimiento permanente.

El aspecto que hoy concentra la mayor atención del equipo médico es la evolución del compromiso medular, una lesión que resulta clave para determinar el alcance del daño y los pasos a seguir en el tratamiento. La respuesta de la médula espinal en los próximos días será determinante para evaluar posibles intervenciones y definir el pronóstico a mediano y largo plazo.

Cabe recordar que Yacopini sufrió un grave traumatismo cervical luego de arrojarse al agua en una zona de poca profundidad del dique El Carrizal, lo que le provocó lesiones severas y un posterior paro cardiorrespiratorio. Acto seguido fue reanimado antes de su traslado de urgencia a un centro asistencial.