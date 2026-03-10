No lo dejaban hacer el 5to año con sus compañeros porque tiene síndrome de Down y no "aprende más" y la Justicia le permitió volver

Mateo Valente tiene 18 años y cuando mira el escudo bordado en su chomba escolar lo aprieta y lo besa como si fuera la camiseta de su club. Para este adolescente fanático de Platense, empezar quinto año en una escuela de modalidad común es una victoria personal.

Su regreso al sistema educativo común se dio después de una batalla judicial por su derecho a la educación inclusiva , que comenzó cuando un tribunal ordenó que fuera trasladado a una escuela especial.

En 2024, el Tribunal de Familia N.º 6 de San Martín resolvió que Mateo debía abandonar la escuela común en la que estudiaba y pasar a la modalidad especial.

El adolescente, que tiene síndrome de Down , había cursado desde tercer grado de primaria hasta cuarto año del secundario en instituciones de educación común con adaptaciones curriculares . Sin embargo, la escuela recomendó el cambio al considerar que “Mateo ya no aprende más”, según había planteado la maestra de apoyo a la inclusión.

Sus padres, que están divorciados, no coincidían con la decisión: su madre apoyaba la recomendación escolar, su padre se oponía. El conflicto llegó a la Justicia, que finalmente ordenó el traslado a la modalidad especial.

Durante ese proceso judicial, Mateo nunca fue consultado: "Yo quiero tener mi título secundario para poder tener un trabajo. Quiero que se respeten mis derechos", afirmó en diálogo con La Nación.

Su reclamo ante la Justicia

En 2025, ya cursando en una escuela especial, Mateo decidió reclamar judicialmente. Con 18 años se presentó ante el mismo juez que había dictado el traslado.

Según explicó su abogado, José María Martocci, el joven denunció que el proceso había vulnerado su derecho a ser escuchado: "Usted llevó adelante un proceso contrario a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a la Constitución Nacional porque fui silenciado. Jamás se me consultó sobre mi deseo de permanecer o cambiar de escuela", sostuvo en su presentación.

El planteo contó también con el acompañamiento de la Clínica Jurídica en Derechos Humanos, Discapacidad y Salud Mental de la Universidad Nacional de La Plata y de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.

A mediados del año pasado, Mateo fue convocado a una audiencia judicial. Allí expresó personalmente su deseo de continuar sus estudios en una escuela común.

Los especialistas del juzgado y los profesionales que trabajan con él concluyeron que su decisión era genuina y que actuaba por voluntad propia. Finalmente, el 8 de octubre, el juez resolvió revocar la decisión anterior y permitir que el adolescente volviera a cursar en una escuela común.

Su nueva etapa en la escuela

Mateo consiguió una vacante en la Escuela Gabriela Mistral, ubicada en Los Polvorines, donde ahora cursa quinto año.

Mientras termina de rendir algunas materias pendientes de cuarto año, ya pudo conocer a sus nuevos docentes. "Los profes son macanudos. Tenemos música, y me encanta. Yo toco la armónica y la guitarra. Me gusta mucho el rock. Soy fan de Divididos y de Ciro", contó.

Además de estudiar, Mateo juega como delantero en el equipo de futsal inclusivo de Platense y también integra la selección argentina de síndrome de Down de la Federación Argentina de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual.

Su objetivo es terminar la escuela y conseguir trabajo. "Cuando hablo con mis amigos de fútbol, algunos terminaron la escuela y otros no. Otros me dicen que cuesta conseguir trabajo. A mí me gustaría trabajar con mi papá", dijo en la entrevista.

La carta que le escribió al juez

Tras conseguir la vacante, Mateo decidió escribirle una carta al magistrado para agradecerle haber escuchado su pedido:

"Señor juez:

Soy Mateo. Estoy muy feliz que al fin vuelvo a la escuela común para poder tener mi título secundario.

Encontré una escuela. La conocí y conocí a la directora Vero. Voy a tratar de aprender a viajar para ir solo. Ahora estoy de vacaciones. Descanso. Disfruto con mi familia y amigos pero me estoy preparando para pasar a quinto año.

Compré el uniforme nuevo y ya preparé las carpetas que me compré en las vacaciones. Estoy feliz de conocer compañeros nuevos. Gracias por escucharme a mí y a José, mi abogado, que también defiende mis derechos.

Gracias, señor juez. Voy por mi título: feliz".