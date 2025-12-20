La carrera más difícil de Juan Cruz Yacopini: permanece en estado crítico tras el accidente en El Carrizal

El estado de salud del piloto mendocino y campeón mundial de rally Juan Cruz Yacopini continúa siendo crítico , luego del grave accidente que sufrió el viernes por la tarde en el dique El Carrizal , mientras practicaba actividades náuticas junto a amigos.

Según la información médica más reciente, el fuerte impacto que sufrió al lanzarse al agua provocó una severa lesión en la médula espinal , que permanece inflamada. Por ese motivo, el equipo de profesionales que lo asiste aguarda el transcurso de al menos 48 horas para poder realizar una evaluación más precisa sobre su evolución y definir los próximos pasos a seguir. El golpe comprometió las vértebras cervicales C1 y C2 , una zona extremadamente sensible.

Además, Juan Cruz presenta líquido en uno de los pulmones y requiere asistencia mecánica para el funcionamiento de algunos órganos que, por el momento, no responden de manera autónoma. Los médicos mantienen la esperanza de que la inflamación medular disminuya y que los órganos puedan recuperar su funcionamiento, lo que permitiría avanzar con eventuales intervenciones quirúrgicas.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es el paro cardiorrespiratorio que sufrió tras el accidente. Según se informó, debió ser sometido a maniobras de reanimación cardiopulmonar para poder estabilizarlo antes de ser trasladado de urgencia a un centro asistencial. Los especialistas siguen de cerca su evolución para evitar complicaciones, como un nuevo evento cardíaco.

El accidente ocurrió en el camping El Biguá , donde Yacopini se encontraba pasando unos días de descanso junto a amigos, luego de una temporada deportiva exigente y exitosa. El joven, de 26 años, se lanzó al espejo de agua en una zona de escasa profundidad , sin advertir el riesgo, y golpeó su cabeza contra el fondo.

De acuerdo a información a la que accedió este medio, el impacto emocional en su entorno es profundo. Familiares, amigos y allegados se encuentran conmocionados, mientras que sus padres atraviesan un estado de shock por la gravedad de la situación. En paralelo, en las últimas horas se multiplicaron las cadenas de oración y los mensajes de apoyo en redes sociales, con la esperanza de que el joven deportista pueda salir adelante.

En lo deportivo, Juan Cruz Yacopini venía de atravesar el mejor año de su carrera. Se consagró campeón mundial de Rally de Bajas, logro que lo posicionó entre los pilotos más destacados de la especialidad y le permitió dar un salto clave al incorporarse al prestigioso equipo Toyota Gazoo Racing de Sudáfrica. Con esa estructura, tenía previsto competir en la próxima edición del Rally Dakar, que comenzará el 3 de enero.

Justamente, el piloto se encontraba en Mendoza disfrutando de sus últimos días de descanso antes de iniciar el viaje para afrontar nuevamente uno de los desafíos más exigentes del deporte motor a nivel mundial. Hoy, su carrera y su futuro inmediato quedaron en pausa, mientras el foco está puesto exclusivamente en su recuperación.

El cuadro sigue siendo delicado y las próximas horas serán determinantes para conocer la evolución de Juan Cruz Yacopini, un joven que supo demostrar fortaleza dentro y fuera de las pistas, y que ahora enfrenta la carrera más difícil de su vida.