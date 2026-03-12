Vecinos de Corralitos cortaron la calle para reclamar por el colapso cloacal

La manifestación se realizó en Severo del Castillo y 2 de Mayo, en Guaymallén, donde los vecinos denunciaron nuevas inundaciones de efluentes en calles y veredas.

Este jueves vecinos de Corralitos se reunieron en las calles de Guaymallén para reclamar por una situación de contaminación que ya es recurrente: el colapso de un colector cloacal.

La manifestación se produjo esta tarde en la intersección de calles Severo del Castillo y 2 de mayo del departamento, donde vecinos cortaron la calle y en la esquina se observó la inundación de efluentes en las calles y veredas de Corralitos.

Embed ⭕️ | Nueva protesta en Corralitos por aguas servidas



Vecinos de Corralitos se manifestaron este jueves en Guaymallén para denunciar una situación de contaminación que arrastran desde hace más de un año por el colapso de un colector cloacal, que volvió a provocar la inundación… pic.twitter.com/1o74unehdQ — LOS ANDES (@LosAndesDiario) March 12, 2026 Hace más de un año que los vecinos de la zona enfrentan una verdadera odisea cotidiana y reclaman por mejores condiciones de vida, además de una solución que todavía no llega. Lo que llega hasta el lugar es el agua de las cloacas de 500.000 habitantes del Gran Mendoza.

Agua de cloaca en la vereda En enero de 2025, la noticia fue el colapso del colector cloacal, sin embargo, se trató de un momento crítico que ya tenía antecedentes. Según relata la gente de la zona, las pérdidas comenzaron de forma intermitente hace dos años, la situación se agravó a fines de 2024 y en 2025 se volvió insostenible: olor nauseabundo, líquidos cloacales cruzando calles y patios anegados son parte de la cotidianidad.

Pese a los reiterados reclamos, la falta de respuestas llevó a los vecinos a acudir a los medios. Los lotes más bajos se llevan la peor parte e incluso, cuando se retira el agua, algunos no llegan a secarse y se termina viviendo rodeado de barro.

Las acequias están colapsadas por aguas estancadas y el mal olor persiste. Aysam (Agua y Saneamiento Mendoza) ha intervenido para resolver el asunto, pero, según puede verse, la solución no llega mientras que la estrategia ha implicado una problemática extra para los vecinos. Es que se colocaron grandes bombas cada una cierta cantidad de metros, que interfieren en la circulación, ya que ocupan gran parte de la calle, y además producen contaminación auditiva con un sonido permanente por su funcionamiento. Esto, mientras se avanza con una obra de fondo.