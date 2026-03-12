Nublado y alerta por tormentas severas en Mendoza: a qué zonas afectará este viernes

Este viernes 13 se espera una jornada con cielo cubierto en Mendoza, además de tormentas amenazando a varias zonas. La alerta amarilla rige para el sur y el este provincial, pero se solicita estar atentos al pronóstico del tiempo. El sábado bajará la máxima y se espera agua en toda la provincia.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica un viernes parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura. Se espera una máxima de 28°C y una mínima de 17°C, con vientos leves del sudeste. En la cordillera se anuncia poca nubosidad.
Por otra parte, rige alerta amarilla por tormentas severas afectando el sur y este provincial, por lo que solicita tomar las precauciones necesarias.
Sábado: alerta amarilla en la provincia
El sábado 14 de marzo bajará la temperatura. Indican una máxima de 26°C y una mínima de 16°C, con vientos del sector sur rotando al noreste. También rige alerta amarilla por fuertes tormentas en casi toda la provincia. En la cordillera se indica un cielo parcialmente cubierto.