12 de marzo de 2026 - 20:27

Nublado y alerta por tormentas severas en Mendoza: a qué zonas afectará este viernes

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 17°C para mañana en Mendoza. Para el sábado también rige una alerta amarilla.

Alerta por tormentas en Mendoza.

Alerta por tormentas en Mendoza.

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este viernes 13 se espera una jornada con cielo cubierto en Mendoza, además de tormentas amenazando a varias zonas. La alerta amarilla rige para el sur y el este provincial, pero se solicita estar atentos al pronóstico del tiempo. El sábado bajará la máxima y se espera agua en toda la provincia.

Leé además

Secundaria: Según informó la DGE, en 2025 la retención en todo el nivel secundario alcanzó al 98,22%. Había sido en 2023 de 97,81% y en 2024, de 98,04%.

Informe de la DGE: dato "récord" de retención en secundaria y un menor desempeño de la escuela privada
La canasta básica alimentaria en Mendoza aumentó un 4,6% en febrero

Qué nivel de ingresos tuvo que alcanzar una familia mendocina para no caer en la pobreza en febrero

Cómo estará el tiempo este viernes

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica un viernes parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura. Se espera una máxima de 28°C y una mínima de 17°C, con vientos leves del sudeste. En la cordillera se anuncia poca nubosidad.

Por otra parte, rige alerta amarilla por tormentas severas afectando el sur y este provincial, por lo que solicita tomar las precauciones necesarias.

image

Sábado: alerta amarilla en la provincia

El sábado 14 de marzo bajará la temperatura. Indican una máxima de 26°C y una mínima de 16°C, con vientos del sector sur rotando al noreste. También rige alerta amarilla por fuertes tormentas en casi toda la provincia. En la cordillera se indica un cielo parcialmente cubierto.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Una encuesta reveló un alejamiento contundente de los jóvenes con la dirigencia política actual. Foto: Archivo Los Andes

Encuesta: 75% de los jóvenes mendocinos no se sienten representados por la dirigencia política

Tiene 5 años y está en tratamiento por cáncer: buscan 100 personas que donen $2.000 para ayudarlo. Ezequiel con su mamá, María Luján

Tiene 5 años y está en tratamiento por cáncer: buscan 100 personas que donen $2.000 para ayudarlo

La inflación de febrero fue del 2,5% en Mendoza, mientras que la promedio nacional alcanzó el 2,9%

La inflación en Mendoza desaceleró en febrero y fue del 2,5%

El dirigente nacional acompañó a la conducción local de UPCN en un acto institucional y llamó a fortalecer la organización gremial de cara a los comicios del 9 de abril.

Un dirigente de la CGT nacional que está en campaña visitó Mendoza y atrajo la atención del PJ