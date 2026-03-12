Nublado y alerta por tormentas severas en Mendoza: a qué zonas afectará este viernes

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 17°C para mañana en Mendoza. Para el sábado también rige una alerta amarilla.

Este viernes 13 se espera una jornada con cielo cubierto en Mendoza, además de tormentas amenazando a varias zonas. La alerta amarilla rige para el sur y el este provincial, pero se solicita estar atentos al pronóstico del tiempo. El sábado bajará la máxima y se espera agua en toda la provincia.

Cómo estará el tiempo este viernes La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica un viernes parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura. Se espera una máxima de 28°C y una mínima de 17°C, con vientos leves del sudeste. En la cordillera se anuncia poca nubosidad.

Por otra parte, rige alerta amarilla por tormentas severas afectando el sur y este provincial, por lo que solicita tomar las precauciones necesarias.