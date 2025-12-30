El mensaje de una leyenda del automovilismo para Juan Cruz Yacopini: "Quiero verte, amigo"

“Antes de salir mañana para Dakar , tenía pendiente este mensaje. No quiero olvidarlo ahora”. Con esas palabras, Carlos Sainz , una de las máximas leyendas del automovilismo mundial, inició un mensaje de aliento dirigido a Juan Cruz Yacopini , el piloto mendocino que no podrá participar de la próxima edición del rally más exigente del planeta debido al grave accidente que sufrió semanas atrás.

“Es un mensaje de apoyo, de cariño a Juan Cruz Yacopini. No nos va a acompañar este año en Dakar, y desde aquí quiero mandarle todo nuestro cariño, todo el cariño de la familia Sainz, de todos los españoles, y decirle que estamos apoyándote a muerte, que estamos pensando en ti y que estoy convencido de que te vas a recuperar. Mucho ánimo a ti y a toda la familia. Quiero verte, amigo”, expresó el piloto español, visiblemente conmovido.

El mensaje fue recibido con emoción por el entorno de Yacopini y se sumó a las numerosas muestras de apoyo que el joven deportista ha recibido desde Mendoza, el país y el mundo del rally internacional.

Juan Cruz Yacopini permanece internado en la Clínica de Cuyo , donde es asistido por un equipo médico especializado. En el accidente sufrió una grave lesión en la columna vertebral, con compromiso medular , además de vértebras cervicales afectadas e inflamación en la médula. Tras las evaluaciones realizadas, los profesionales confirmaron que no existe daño cerebral , un dato clave dentro del complejo cuadro clínico.

La semana pasada, el joven contrajo neumonía, afección que fue tratada con medicación y que logró ser controlada. Durante este período, Yacopini se mantuvo sedado. Los médicos realizaron pruebas para evaluar si podía respirar por sus propios medios y el resultado fue positivo. En los últimos días, los especialistas redujeron nuevamente la dosis de sedantes para observar su reacción: el piloto estaba consciente, pero presentó un cuadro de angustia, por lo que se decidió volver a sedarlo.

Desde su entorno indicaron que Juan Cruz se comunica adecuadamente, ya que escucha, realiza gestos con los ojos y el rostro, y mueve los labios, lo que representa un signo alentador dentro de su evolución.

Si su estado general se mantiene estable, los médicos esperan que este martes pueda ser sometido a una cirugía, cuyo objetivo es inmovilizar el cuello. Según informaron fuentes cercanas a la familia, se realizaron interconsultas para evaluar la posibilidad de un traslado a un centro de mayor complejidad, pero todos los especialistas coincidieron en que el abordaje médico es el adecuado, por lo que la intervención se realizará en la Clínica de Cuyo.

El accidente ocurrió el viernes 19 de diciembre, cuando Juan Cruz Yacopini se encontraba con amigos en el dique El Carrizal. En ese contexto, se arrojó al agua de cabeza en una zona de escasa profundidad, golpeándose violentamente. Fue asistido de inmediato por personal de emergencias, que logró salvarlo de un paro cardíaco, y trasladado primero al Hospital Perrupato y luego a la Clínica de Cuyo.

Yacopini es uno de los deportistas más destacados de Mendoza, campeón mundial de rally, y se encontraba en plena preparación para el Dakar tras un 2025 muy exitoso. Su familia es propietaria de una de las concesionarias de autos más importantes de la provincia. Desde el momento del accidente, la comunidad mendocina ha expresado su acompañamiento y solidaridad, a la espera de noticias alentadoras sobre su recuperación.