Cadena de oración por Juan Cruz Yacopini, que continúa internado en terapia intensiva

En las últimas horas, grupos de WhatsApp y redes de mensajería comenzaron a difundir una convocatoria solidaria para acompañar con oración el delicado estado de salud de Juan Cruz Yacopini . La iniciativa invita a participar de una misa y rezo del rosario este miércoles 24 de diciembre, a las 10 de la mañana, con el objetivo de enviar fuerza y esperanza al reconocido deportista mendocino.

El mensaje que circula destaca la importancia del acompañamiento colectivo, incluso para quienes no puedan participar de manera presencial. “Quienes quieran y puedan, son 20 minutos . Los invitamos a que, desde donde estén, a esa misma hora, unamos nuestros corazones y recemos un rosario enviando fuerza, fe y amor, todos tirando para el mismo lado, para Juan Cruz Yacopini”, expresa el texto compartido en distintos grupos.

Convocaron a reunirse en la explanada del templo jesuita, frente a la Clínica de Cuyo donde Yacopini se encuentra internado, o “desde donde estén”.

En paralelo a esta manifestación de apoyo, el estado de salud de Yacopini continúa siendo delicado, aunque en las últimas horas se registraron algunos signos de estabilidad que permiten sostener la expectativa. El deportista permanece internado en la unidad de terapia intensiva , bajo monitoreo permanente y con seguimiento constante de su evolución clínica.

Según se informó, sufrió una lesión cervical alta de extrema gravedad tras un fuerte impacto contra el fondo del dique El Carrizal , en Mendoza . A pesar de la complejidad del cuadro, los profesionales médicos remarcan un dato considerado alentador: no existe compromiso cerebral, lo que representa un elemento positivo dentro de una situación que sigue siendo crítica.

Desde el entorno sanitario destacaron que la atención inmediata fue determinante para sostener su vida. El trabajo coordinado entre el rescate inicial, el traslado de urgencia y la rápida intervención médica permitió alcanzar la estabilidad hemodinámica que hoy presenta el paciente, aunque su pronóstico continúa siendo reservado.

Los médicos avanzan con extrema prudencia, priorizando el cuidado integral y evitando decisiones apresuradas que puedan comprometer el proceso de recuperación. En ese marco, este martes se le realizarán nuevos estudios clínicos que permitirán evaluar la respuesta del organismo a los tratamientos aplicados y definir los próximos pasos del plan terapéutico.

Mientras tanto, el acompañamiento familiar y el respeto por la intimidad del proceso siguen siendo centrales. La información oficial se maneja con cautela, acorde a la complejidad del cuadro, y el mensaje que predomina es claro: prudencia, paciencia y esperanza.