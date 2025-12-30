"Es como mi hermano": el dolor del compañero de Yacopini y el sticker que los unirá en el Dakar 2026

Juan Cruz Yacopini, el piloto mendocino de 26 años que venía de consagrarse campeón del Mundo de Bajas FIA, era una de las grandes promesas argentinas para el próximo RallyDakar. Sin embargo, un accidente doméstico durante sus vacaciones en el Dique El Carrizal cambió sus planes y lo mantiene hoy internado en Mendoza.
A pesar de la gravedad del cuadro inicial, que incluyó fracturas cervicales y shock medular, las noticias que llegan desde el centro asistencial invitan al optimismo. Según los últimos reportes médicos, Yacopini no presenta compromiso cerebral, un dato vital para su futuro neurológico.
Lo más alentador es que el joven ya comenzó a respirar por sus propios medios durante breves intervalos y responde positivamente a estímulos visuales y gestuales. Aunque todavía se encuentra en terapia intensiva bajo sedación graduada, su evolución hemodinámica es estable y los especialistas ya planifican una cirugía clave para inmovilizar su cuello y proteger la médula.
"Mucha fuerza JXY": el corazón del Dakar
Aunque Juan Cruz no podrá tripular su Toyota Hilux en Arabia Saudita, su navegante y amigo, el español Dani Oliveras, se encargó de que el mendocino esté presente de una forma muy especial. Oliveras renunció a participar de esta edición para acompañar a su "hermano" de ruta y lanzó una campaña que ya es viral.
La iniciativa consiste en un sticker con el isologo del piloto, la bandera argentina y la frase “Mucha fuerza JXY”. La idea es que todos los vehículos de la competencia lleven esta calcomanía durante los 14 días de carrera. Leyendas del automovilismo, como el cuádruple ganador Carlos Sainz, ya se sumaron al gesto enviando mensajes de apoyo.
Este movimiento solidario demuestra que, más allá de la feroz competencia por el podio, el Dakar es una gran familia que sabe unirse en los momentos difíciles; “Aunque sea un golpe duro no poder ir a lo que hubiera sido mi duodécimo Dakar, es un golpe mayor que tu compañero se lesione de esta manera”, enfatizó Oliveras en diálogo con el Diario de Girona.
“Mi pensamiento está con él, y mi objetivo es que se recupere para poder volver a competir juntos. Primero hay que ver cómo evoluciona su lesión, porque todavía no sabemos exactamente su gravedad. Cuando la sepamos, veremos qué nos presenta el futuro", dijo el compañero de Yacopini.