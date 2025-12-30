30 de diciembre de 2025 - 13:34

"Es como mi hermano": el dolor del compañero de Yacopini y el sticker que los unirá en el Dakar 2026

El piloto mendocino se recupera de un accidente y, aunque no podrá estar en Arabia, una movida solidaria lo llevará a la carrera más difícil del mundo.

Yacopini y Oliveras, compañeros adentro y afuera de la pista.

Yacopini y Oliveras, compañeros adentro y afuera de la pista.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Juan Cruz Yacopini, el piloto mendocino de 26 años que venía de consagrarse campeón del Mundo de Bajas FIA, era una de las grandes promesas argentinas para el próximo Rally Dakar. Sin embargo, un accidente doméstico durante sus vacaciones en el Dique El Carrizal cambió sus planes y lo mantiene hoy internado en Mendoza.

Leé además

Juan Cruz Yacopini.

El mensaje de una leyenda del automovilismo para Juan Cruz Yacopini: "Quiero verte, amigo"

Por Enrique Pfaab
Juan Cruz Yacopini, piloto mendocino.

Juan Cruz Yacopini será operado este martes: cómo es su estado de salud y qué dicen los médicos

Por Redacción Deportes

Señales de esperanza en la Clínica de Cuyo

A pesar de la gravedad del cuadro inicial, que incluyó fracturas cervicales y shock medular, las noticias que llegan desde el centro asistencial invitan al optimismo. Según los últimos reportes médicos, Yacopini no presenta compromiso cerebral, un dato vital para su futuro neurológico.

yacopini
Juan Cruz Yacopini.

Juan Cruz Yacopini.

Lo más alentador es que el joven ya comenzó a respirar por sus propios medios durante breves intervalos y responde positivamente a estímulos visuales y gestuales. Aunque todavía se encuentra en terapia intensiva bajo sedación graduada, su evolución hemodinámica es estable y los especialistas ya planifican una cirugía clave para inmovilizar su cuello y proteger la médula.

"Mucha fuerza JXY": el corazón del Dakar

Aunque Juan Cruz no podrá tripular su Toyota Hilux en Arabia Saudita, su navegante y amigo, el español Dani Oliveras, se encargó de que el mendocino esté presente de una forma muy especial. Oliveras renunció a participar de esta edición para acompañar a su "hermano" de ruta y lanzó una campaña que ya es viral.

dani_oli21_602361198_18547236457021812_2146069623919219616_n

La iniciativa consiste en un sticker con el isologo del piloto, la bandera argentina y la frase “Mucha fuerza JXY”. La idea es que todos los vehículos de la competencia lleven esta calcomanía durante los 14 días de carrera. Leyendas del automovilismo, como el cuádruple ganador Carlos Sainz, ya se sumaron al gesto enviando mensajes de apoyo.

Este movimiento solidario demuestra que, más allá de la feroz competencia por el podio, el Dakar es una gran familia que sabe unirse en los momentos difíciles; “Aunque sea un golpe duro no poder ir a lo que hubiera sido mi duodécimo Dakar, es un golpe mayor que tu compañero se lesione de esta manera”, enfatizó Oliveras en diálogo con el Diario de Girona.

somosdakar_588677645_18382442542148573_6607447698187925052_n (1)

“Mi pensamiento está con él, y mi objetivo es que se recupere para poder volver a competir juntos. Primero hay que ver cómo evoluciona su lesión, porque todavía no sabemos exactamente su gravedad. Cuando la sepamos, veremos qué nos presenta el futuro", dijo el compañero de Yacopini.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Luis Scola fue agredido en Italia.

Escándalo en Italia: Luis Scola fue golpeado por la espalda tras un partido de básquet

Por Nicolás Salas
Juan Cruz Yacopini en el Dakar

Cadena de oración por Juan Cruz Yacopini, que continúa internado en terapia intensiva

Por Enrique Pfaab
Juan Cruz Yacopini.

Parte médico favorable: Juan Cruz Yacopini está lúcido y respira por sus propios medios

Por Enrique Pfaab
Juan Cruz Yacopini.

Toyota Gazoo Racing lamentó el accidente de Yacopini y anunció oficialmente que no correrá el Dakar 2026

Por Redacción Deportes