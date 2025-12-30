"Es como mi hermano": el dolor del compañero de Yacopini y el sticker que los unirá en el Dakar 2026

El piloto mendocino se recupera de un accidente y, aunque no podrá estar en Arabia, una movida solidaria lo llevará a la carrera más difícil del mundo.

Juan Cruz Yacopini, el piloto mendocino de 26 años que venía de consagrarse campeón del Mundo de Bajas FIA, era una de las grandes promesas argentinas para el próximo Rally Dakar. Sin embargo, un accidente doméstico durante sus vacaciones en el Dique El Carrizal cambió sus planes y lo mantiene hoy internado en Mendoza.

Señales de esperanza en la Clínica de Cuyo A pesar de la gravedad del cuadro inicial, que incluyó fracturas cervicales y shock medular, las noticias que llegan desde el centro asistencial invitan al optimismo. Según los últimos reportes médicos, Yacopini no presenta compromiso cerebral, un dato vital para su futuro neurológico.

yacopini Juan Cruz Yacopini. Lo más alentador es que el joven ya comenzó a respirar por sus propios medios durante breves intervalos y responde positivamente a estímulos visuales y gestuales. Aunque todavía se encuentra en terapia intensiva bajo sedación graduada, su evolución hemodinámica es estable y los especialistas ya planifican una cirugía clave para inmovilizar su cuello y proteger la médula.

"Mucha fuerza JXY": el corazón del Dakar Aunque Juan Cruz no podrá tripular su Toyota Hilux en Arabia Saudita, su navegante y amigo, el español Dani Oliveras, se encargó de que el mendocino esté presente de una forma muy especial. Oliveras renunció a participar de esta edición para acompañar a su "hermano" de ruta y lanzó una campaña que ya es viral.

dani_oli21_602361198_18547236457021812_2146069623919219616_n La iniciativa consiste en un sticker con el isologo del piloto, la bandera argentina y la frase “Mucha fuerza JXY”. La idea es que todos los vehículos de la competencia lleven esta calcomanía durante los 14 días de carrera. Leyendas del automovilismo, como el cuádruple ganador Carlos Sainz, ya se sumaron al gesto enviando mensajes de apoyo.