Escándalo en Italia: Luis Scola fue golpeado por la espalda tras un partido de básquet

Tras la victoria del Varese, el excapitán argentino recibió una patada a traición en el túnel de vestuarios. La respuesta del ídolo ante la agresión.

Por Nicolás Salas

Luis Scola, leyenda de la Selección argentina y actual director ejecutivo del Pallacanestro Varese, fue protagonista de un lamentable hecho de violencia en Italia. El incidente ocurrió tras la victoria de su equipo por 95-88 ante el Trapani Shark por la Lega A.

Mientras el exbasquetbolista se retiraba hacia los vestuarios, recibió una patada por la espalda en una zona que solo está permitida para personal autorizado. El ataque se produjo luego de un partido cargado de roces, que incluyó la expulsión del jugador italiano Alessandro Cappelletti por empujar a Scola durante una discusión en la cancha.

El agresor sería un empleado del equipo rival, aunque su identidad aún no ha sido confirmada oficialmente. A pesar de la gravedad del gesto, Scola no sufrió lesiones de consideración ni necesitó asistencia médica de urgencia.

El comunicado de Luis Scola y el trasfondo de una crisis

A pesar de la agresión a traición, Scola decidió mantener su habitual postura diplomática para no alimentar la violencia. A través de un comunicado del club, el "Luifa" dejó claro que “el respeto por los rivales y el juego es un valor innegociable” en su gestión.

El contexto institucional del rival agravó el escenario, ya que el Trapani atraviesa una fuerte crisis interna. El club sufrió quita de puntos, sanciones económicas y restricciones para fichar jugadores, lo que generó un clima de alta tensión durante todo el encuentro.

Por su parte, el proyecto liderado por Scola en el Varese busca estabilidad, a pesar de haber enfrentado recientemente una sanción deportiva por irregularidades administrativas de gestiones anteriores. Tras el incidente, el ídolo argentino ya se enfoca en el próximo partido, reafirmando que lo sucedido no fue más que una "tensión normal" de la alta competencia.

