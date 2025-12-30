Dura mensaje contra Franco Colapinto: Paul Aron aseguró que ser argentino le dio una "ventaja" en la Fórmula 1

El piloto de reserva de Alpine, Paul Aron, comparó su camino con el de Franco y lanzó una frase que generó revuelo: "Para él es más fácil conseguir dinero".

La temporada 2026 de la Fórmula 1 todavía no arrancó, pero los boxes de Alpine ya están que arden. Paul Aron, el joven estonio que se desempeña como piloto de reserva, rompió el silencio y lanzó una dura reflexión que apunta directamente contra Franco Colapinto.

Aron, de 21 años, aseguró que el contexto demográfico y económico de Argentina le da una ventaja competitiva al pilarense. “Para un chico que tiene a Argentina como país de origen es más fácil encontrar seguidores, patrocinadores y dinero que para mí, que vengo de Estonia”, disparó el piloto.

paularon__570971263_18537103660003131_8893951563546490512_n Paul Aron, piloto de Alpine. La picante comparación de Paul Aron contra Franco Colapinto El estonio subrayó que su país solo tiene 1,3 millones de habitantes, lo que vuelve su búsqueda de presupuesto una "trayectoria mucho más complicada". En contraste, Colapinto desembarcó en la máxima categoría del automovilismo con el apoyo de gigantes como Mercado Libre, Globant y Uber.

“Durante mi carrera nos las arreglamos muy bien con lo que teníamos. Sigo teniendo las puertas abiertas en la Fórmula 1, pero mi trayectoria ha sido sin duda mucho más complicada“, sentenció el estonio que en este 2025 alternó entre Alpine y Sauber como piloto de pruebas.

Sin embargo, el entorno de Franco recuerda que su camino no tuvo nada de "fácil". El argentino debió mudarse solo a Europa siendo un niño, compitiendo durante años con presupuestos ajustadísimos antes de dar el gran salto.