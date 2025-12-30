Dura mensaje contra Franco Colapinto: Paul Aron aseguró que ser argentino le dio una "ventaja" en la Fórmula 1

La temporada 2026 de la Fórmula 1 todavía no arrancó, pero los boxes de Alpine ya están que arden. Paul Aron, el joven estonio que se desempeña como piloto de reserva, rompió el silencio y lanzó una dura reflexión que apunta directamente contra Franco Colapinto.
Aron, de 21 años, aseguró que el contexto demográfico y económico de Argentina le da una ventaja competitiva al pilarense. “Para un chico que tiene a Argentina como país de origen es más fácil encontrar seguidores, patrocinadores y dinero que para mí, que vengo de Estonia”, disparó el piloto.
La picante comparación de Paul Aron contra Franco Colapinto
El estonio subrayó que su país solo tiene 1,3 millones de habitantes, lo que vuelve su búsqueda de presupuesto una "trayectoria mucho más complicada". En contraste, Colapinto desembarcó en la máxima categoría del automovilismo con el apoyo de gigantes como Mercado Libre, Globant y Uber.
“Durante mi carrera nos las arreglamos muy bien con lo que teníamos. Sigo teniendo las puertas abiertas en la Fórmula 1, pero mi trayectoria ha sido sin duda mucho más complicada“, sentenció el estonio que en este 2025 alternó entre Alpine y Sauber como piloto de pruebas.
Sin embargo, el entorno de Franco recuerda que su camino no tuvo nada de "fácil". El argentino debió mudarse solo a Europa siendo un niño, compitiendo durante años con presupuestos ajustadísimos antes de dar el gran salto.
"No vine a jugar un videojuego"
Aron no solo cuestionó el origen de los fondos, sino que mostró su frustración por estar "atrapado" en el rol de reserva. El piloto fue tajante al comparar el trabajo de simulador con la realidad: "Soy piloto de carreras y no vine a la F1 para, en teoría, jugar a un videojuego".
Mientras Colapinto se prepara para su primera temporada completa como titular junto a Pierre Gasly, Aron deberá observar desde los boxes, advirtiendo que "cuanto más tiempo estés como reserva, más te pierdes en la niebla".