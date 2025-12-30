30 de diciembre de 2025 - 09:03

Dura mensaje contra Franco Colapinto: Paul Aron aseguró que ser argentino le dio una "ventaja" en la Fórmula 1

El piloto de reserva de Alpine, Paul Aron, comparó su camino con el de Franco y lanzó una frase que generó revuelo: "Para él es más fácil conseguir dinero".

Paul Aron apuntó contra Franco Colapinto.

Paul Aron apuntó contra Franco Colapinto.

Foto:

Por Nicolás Salas

La temporada 2026 de la Fórmula 1 todavía no arrancó, pero los boxes de Alpine ya están que arden. Paul Aron, el joven estonio que se desempeña como piloto de reserva, rompió el silencio y lanzó una dura reflexión que apunta directamente contra Franco Colapinto.

Leé además

Franco Colapinto está en Argentina disfrutando el fin de año junto a su familia y amigos.

Las fotos de Franco Colapinto en la Argentina: pádel, recitales y compras

Por Agustín Zamora
Franco Colapinto visitó un supermercado y la gente se revolucionó

Franco Colapinto generó un importante revuelo al visitar un supermercado

Por Redacción Deportes

Aron, de 21 años, aseguró que el contexto demográfico y económico de Argentina le da una ventaja competitiva al pilarense. “Para un chico que tiene a Argentina como país de origen es más fácil encontrar seguidores, patrocinadores y dinero que para mí, que vengo de Estonia”, disparó el piloto.

paularon__570971263_18537103660003131_8893951563546490512_n
Paul Aron, piloto de Alpine.

Paul Aron, piloto de Alpine.

La picante comparación de Paul Aron contra Franco Colapinto

El estonio subrayó que su país solo tiene 1,3 millones de habitantes, lo que vuelve su búsqueda de presupuesto una "trayectoria mucho más complicada". En contraste, Colapinto desembarcó en la máxima categoría del automovilismo con el apoyo de gigantes como Mercado Libre, Globant y Uber.

“Durante mi carrera nos las arreglamos muy bien con lo que teníamos. Sigo teniendo las puertas abiertas en la Fórmula 1, pero mi trayectoria ha sido sin duda mucho más complicada“, sentenció el estonio que en este 2025 alternó entre Alpine y Sauber como piloto de pruebas.

Sin embargo, el entorno de Franco recuerda que su camino no tuvo nada de "fácil". El argentino debió mudarse solo a Europa siendo un niño, compitiendo durante años con presupuestos ajustadísimos antes de dar el gran salto.

paularon__586669255_18547893967003131_6576589319783106425_n
Paul Aron, piloto de Alpine.

Paul Aron, piloto de Alpine.

"No vine a jugar un videojuego"

Aron no solo cuestionó el origen de los fondos, sino que mostró su frustración por estar "atrapado" en el rol de reserva. El piloto fue tajante al comparar el trabajo de simulador con la realidad: "Soy piloto de carreras y no vine a la F1 para, en teoría, jugar a un videojuego".

Mientras Colapinto se prepara para su primera temporada completa como titular junto a Pierre Gasly, Aron deberá observar desde los boxes, advirtiendo que "cuanto más tiempo estés como reserva, más te pierdes en la niebla".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Franco Colapinto confirmó su dorsal para 2026: por qué mantiene el 43 y qué pasará con Verstappen.

Franco Colapinto confirmó su dorsal para 2026, Verstappen abandona su icónico 33 y Norris se adueña del 1

Por Cristian Reta
El fallo de la FIA para la Fórmula 1 2026 que beneficia a Colapinto. 

Fórmula 1: Alpine recibió un respaldo clave de la FIA que beneficia a Franco Colapinto

Por Redacción Deportes
Franco Colapinto, piloto de Alpine en la Fórmula 1.

Papá Noel secreto de la Fórmula 1: Franco Colapinto recibió un inesperado y divertido regalo de un rival

Por Nicolás Salas
Franco Colapinto, piloto argentino de Fórmula 1, ya tiene su calendario de competencia para la tempoorada 2026. 

Fórmula 1: el calendario de Franco Colapinto para la temporada 2026

Por Redacción Deportes