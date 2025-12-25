Papá Noel secreto de la Fórmula 1: Franco Colapinto recibió un inesperado y divertido regalo de un rival

La F1 difundió el tradicional intercambio de regalos por Navidad entre los pilotos de la temporada 2025 y Franco Colapinto fue uno de los protagonistas.

En la antesala de las fiestas de fin de año, la Fórmula 1 volvió a mostrar su costado más distendido. Como es tradición, la categoría difundió el video del “Papá Noel secreto”, una dinámica en la que los pilotos intercambian regalos sin conocer de antemano quién será el destinatario final de su obsequio.

En esta edición, Franco Colapinto fue uno de los protagonistas del intercambio. El piloto argentino, que forma parte del programa de Alpine, tuvo como destinatario de su regalo a Oliver Bearman, corredor británico de Haas. Fiel a su estilo, Colapinto eligió un presente con humor: una remera con la imagen de un oso vestido con los colores de la Argentina, en referencia directa al apellido del piloto inglés.

En las imágenes difundidas por la Fórmula 1, Bearman abrió el paquete con sorpresa y destacó el diseño del regalo. “Me pregunto quién me habrá regalado esto”, expresó entre risas, antes de descubrir que el obsequio había sido de Colapinto. Luego, agradeció el gesto y bromeó con la posibilidad de usar la prenda durante las celebraciones navideñas.

image El momento en el que Franco Colapinto recibió su regalo navideño en la Fórmula 1 Luego le llegó el turno a Colapinto de abrir su propio regalo. Antes de hacerlo, el argentino comentó con humor la dinámica del juego: “Tengo que adivinar. Igualmente, no es justo porque hay gente que ya sabe quién le regaló”, dijo frente a cámara.

Al retirar el envoltorio, Colapinto se encontró con un muñeco de colección tipo Funko Pop, con los colores de Red Bull. El regalo había sido enviado por Yuki Tsunoda, piloto japonés de la escudería. La reacción del argentino fue inmediata: sonrió, elogió el obsequio y lanzó una broma al notar el tamaño de la figura. “Wow, es muy lindo”, afirmó, antes de agregar con humor que le gustaría tener uno similar con su propia imagen.