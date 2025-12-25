F1 2026: el piloto que se postuló como campeón y que sueña con destruir a Max Verstappen

F1. El piloto británico de Mercedes señaló a Max Verstappen como el rival con el que sueña enfrentarse directamente por el título.

Max Verstappen y George Russell, dos de los potenciales animadores de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

En el cierre de la temporada 2025 de la Fórmula 1, una declaración encendió el debate dentro del paddock. George Russell, actual piloto titular de Mercedes, afirmó que se ve en condiciones de luchar por el campeonato mundial y fue contundente al señalar a Max Verstappen como el referente al que desea enfrentar en esa pelea por la corona.

El británico, que completó un año de alto nivel, sostuvo que su crecimiento como piloto lo coloca en una posición competitiva frente a los mejores de la parrilla. En ese sentido, expresó con claridad: “Definitivamente sé que puedo, puedo mezclarme entre esos tipos que están en la cima”, una frase que refleja la confianza con la que afronta el futuro inmediato dentro de la categoría.

George Russell se quedó con el GP de Canadá George Russell se quedó con el GP de Canadá de la Fórmula 1 Durante la temporada 2025, Russell fue uno de los pilotos más consistentes del campeonato. Finalizó cuarto en el Mundial de Pilotos, con 319 puntos, logró dos victorias, sumó nueve podios y terminó 18 carreras dentro del top cinco, números que consolidaron su rol como líder dentro del equipo Mercedes.

George Russell señaló a Verstappen como el piloto a vencer en la Fórmula 1 2026 Al momento de identificar al principal parámetro de la Fórmula 1 actual, el británico no dudó en mencionar al neerlandés: “Max es, obviamente, el estandarte dorado en este momento”, señaló Russell, dejando en claro el respeto que siente por el tetracampeón mundial.

Sin embargo, lejos de mostrarse intimidado, el piloto de Mercedes fue más allá y marcó el desafío que le gustaría afrontar: “Con él quiero ir cabeza a cabeza, y creo que es el único con el que cualquiera se preguntaría si puedo vencer”, sostuvo, en una declaración que resonó con fuerza en el ambiente.