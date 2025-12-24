El milagro de Navidad de 1914: el partido de fútbol que frenó los disparos en las trincheras

En la Primera Guerra Mundial, soldados enemigos dejaron de matarse para cantar villancicos y patear una pelota. El 3-2 que la historia oficial intentó ocultar.

Estatua del armisticio del Día de Navidad en Liverpool, Reino Unido. Dos figuras a punto de darse la mano, capturan el momento en que los soldados británicos y alemanes dejaron de pelear y jugaron fútbol el Día de Navidad de 1914 en la Primera Guerra Mundial.

En el invierno de 1914, la Primera Guerra Mundial estaba estancada en un laberinto de barro y frío. Los soldados, agotados por la rutina de las trincheras, empezaron a aplicar una regla no escrita conocida como "vivir y dejar vivir", la cual se impuso ante la llegada de la Navidad.

Todo cambió la noche del 24 de diciembre. Desde las líneas alemanas surgieron velas y villancicos como Stille Nacht. Los británicos respondieron cantando y, poco después, los enemigos se daban la mano y compartían cigarrillos y chocolates en la peligrosa "Tierra de Nadie".

image Una fotografía de la Tregua de Navidad de 1914 ilustrada por el diario británico «The Daily Mirror». El "picado" que desafió a los generales en la Navidad de 2014 Investigaciones de la Universidad de Central Lancashire y diarios de guerra confirman que la pelota rodó. Si bien se disputaron varios encuentros, el más famoso enfrentó al Regimiento 133 de Sajonia contra los escoceses del 2/Argylls.

Uno de los relatos más famosos cuenta que los alemanes vencieron a los escoceses por 3 a 2. Usaron sus propias gorras para marcar los arcos y jugaron sobre el terreno congelado con una pelota que, según testigos, "apareció de la nada".

Incluso llegaron a usar latas de conservas o bolsas de arena atadas con hilo cuando no tenían una pelota de cuero a mano. Lo importante no era el resultado, sino recuperar la humanidad en medio del desastre.