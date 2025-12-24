Una navidad a puro deporte: la agenda deportiva para este 25 de diciembre

Sufre River: el Diablito Echeverri es nuevo jugador del Girona de España

Uno de los deportes que tendrá actividad durante toda la jornada será el básquet : la NBA , la liga estadounidense más importante del mundo, no detendrá su acción por Navidad.

Hace 78 años consecutivos que las estrellas más importantes de esta liga juegan y se destacan en la cancha en este día festivo, y este 2025 no será la excepción.

Por otra parte, otro de los deportes que también tendrá acción será el fútbol americano , específicamente la reconocida liga estadounidense NFL .

Incluso, la gran novedad de esta Navidad será que la reconocida plataforma Netflix contará con los derechos de transmisión de estos encuentros el 25 de diciembre.

Los dos partidos de fútbol americano que se jugarán este 25 de diciembre

Kansas City Chiefs vs. Pittsburgh Steelers - 15:00 horas - Netflix

15:00 horas - Netflix Baltimore Ravens vs. Houston Texans - 18:30 horas - Netflix

¿Qué pasará con el fútbol?

Aunque el fútbol es el deporte por excelencia para la mayoría de los fanáticos, la pelota se tomará un breve descanso durante estas Navidades en las principales ligas del mundo.

De todas maneras, en los territorios donde no se practica el cristianismo habrá acción, como en países como Arabia Saudita, Argelia, Egipto o Israel, entre otros.