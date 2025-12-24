Una navidad a puro deporte: la agenda deportiva para este 25 de diciembre

Aunque es un momento en el que se transmiten felicidad y emoción en familia, la Navidad no es excusa para los amantes del deporte, que no dejan de lado su pasión ni siquiera en este día festivo. Si bien no habrá demasiadas opciones para ver y disfrutar con la televisión encendida, algunos deportes no descansan y continúan con la acción.
¿Cómo estará compuesta la agenda deportiva para este 25 de diciembre?
Uno de los deportes que tendrá actividad durante toda la jornada será el básquet: la NBA, la liga estadounidense más importante del mundo, no detendrá su acción por Navidad.
Hace 78 años consecutivos que las estrellas más importantes de esta liga juegan y se destacan en la cancha en este día festivo, y este 2025 no será la excepción.
Los cinco partidos de básquet que se jugarán este 25 de diciembre
- New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers - 14:00 horas - ESPN y Disney+
- Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs - 16:30 horas - ESPN y Disney+
- Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks - 19:00 horas - ESPN y Disney+
- Los Ángeles Lakers vs. Houston Rockets - 22:00 horas - ESPN y Disney+
- Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves - 00:30 (madrugada del 26 de diciembre) - ESPN y Disney+
Por otra parte, otro de los deportes que también tendrá acción será el fútbol americano, específicamente la reconocida liga estadounidense NFL.
Incluso, la gran novedad de esta Navidad será que la reconocida plataforma Netflix contará con los derechos de transmisión de estos encuentros el 25 de diciembre.
Los dos partidos de fútbol americano que se jugarán este 25 de diciembre
- Kansas City Chiefs vs. Pittsburgh Steelers - 15:00 horas - Netflix
- Baltimore Ravens vs. Houston Texans - 18:30 horas - Netflix
¿Qué pasará con el fútbol?
Aunque el fútbol es el deporte por excelencia para la mayoría de los fanáticos, la pelota se tomará un breve descanso durante estas Navidades en las principales ligas del mundo.
De todas maneras, en los territorios donde no se practica el cristianismo habrá acción, como en países como Arabia Saudita, Argelia, Egipto o Israel, entre otros.