La inesperada venta de Andrés Herrera beneficia a River Plate y San Lorenzo de Almagro

Los clubes argentinos recibirán dinero de la compra definitiva del defensor por parte del Columbus Crew de la MLS

River Plate recibió una buena noticia en el ámbito del mercado de pases, y lejos está de ser por una incorporación. La buena nueva se refiere a la situación del lateral derecho Andrés Herrera, que será adquirido por Columbus Crew de Estados Unidos y le permitirá al Millonario recibir cerca de 2 millones de dólares por la operación.

La operación representa un ingreso relevante para el Millonario, que empieza a capitalizar decisiones que en su momento tuvieron un enfoque estrictamente deportivo. Además, le permitirá engrosar la billetera para salir al mercado de pases a buscar más soluciones para las competencias que afrontará en el 2026.

image Andrés Herrera seguirá en Columbus Crew El interés firme llegó desde Estados Unidos, ya que Columbus Crew resolvió ejecutar la obligación de compra del correntino, que había arribado a préstamo y encontró continuidad en la MLS. En total, abonará alrededor de 2 millones de dólares, una cifra que meses atrás parecía lejana cuando el jugador no estaba en la consideración del entrenador Marcelo Gallardo.

Cabe destacar que San Lorenzo también se beneficiará con la venta, ya que se guardó el 30% del pase del futbolista cuando negoció su traspaso a River Plate. Así, ingresará cerca de 600.000 dólares que servirán para respirar un poco en medio de un panorama oscuro desde lo dirigencial.

Andrés Herrera, de borrado por Marcelo Gallardo a figura en la MLS: image Tras la salida de Gonzalo Montiel al Sevilla en 2021, el club atravesó un período de búsqueda para cubrir el lateral derecho y uno de los nombres que no logró afirmarse fue el de Herrera, quien terminó dejando Núñez sin mayor protagonismo.