La inesperada venta de Andrés Herrera beneficia a River Plate y San Lorenzo de Almagro

Los clubes argentinos recibirán dinero de la compra definitiva del defensor por parte del Columbus Crew de la MLS

River Plate recibió una buena noticia en el ámbito del mercado de pases, y lejos está de ser por una incorporación. La buena nueva se refiere a la situación del lateral derecho Andrés Herrera, que será adquirido por Columbus Crew de Estados Unidos y le permitirá al Millonario recibir cerca de 2 millones de dólares por la operación.

Andr&eacute;s Herrera seguir&aacute; en Columbus Crew

Andrés Herrera seguirá en Columbus Crew

El interés firme llegó desde Estados Unidos, ya que Columbus Crew resolvió ejecutar la obligación de compra del correntino, que había arribado a préstamo y encontró continuidad en la MLS. En total, abonará alrededor de 2 millones de dólares, una cifra que meses atrás parecía lejana cuando el jugador no estaba en la consideración del entrenador Marcelo Gallardo.

Andrés Herrera, de borrado por Marcelo Gallardo a figura en la MLS:

Tras la salida de Gonzalo Montiel al Sevilla en 2021, el club atravesó un período de búsqueda para cubrir el lateral derecho y uno de los nombres que no logró afirmarse fue el de Herrera, quien terminó dejando Núñez sin mayor protagonismo.

Herrera tuvo etapas tanto con Gallardo como con Martín Demichelis, pero nunca consiguió consolidarse como titular indiscutido y en total disputó 80 partidos oficiales con la camiseta de River, obtuvo tres títulos y, tras la llegada de Fabricio Bustos en 2024, asumió que su ciclo estaba terminado y buscó un nuevo destino.

En Columbus Crew logró regularidad y protagonismo, ya que desde su arribo acumula 41 encuentros, con siete goles y cuatro asistencias, registros poco habituales para un defensor lateral. Además, fue campeón de la Leagues Cup a pocos meses de desembarcar en el fútbol estadounidense.

