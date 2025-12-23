Quién es Sergio Costantino, el presidente interino de San Lorenzo que asume en plena crisis

San Lorenzo atravesó una de las jornadas institucionales más determinantes de los últimos años. En una extensa Asamblea de Representantes realizada en el estadio Pedro Bidegain, el club definió a Sergio Costantino como nuevo presidente interino , luego de la renuncia de Marcelo Moretti y de la disolución de la Comisión Directiva.

Este escenario dejó al Ciclón en situación de acefalía. La votación fue ajustada y reflejó el clima de tensión política que atraviesa a la institución. Costantino se impuso por 35 votos contra 31 del expresidente Matías Lammens , con abstenciones y apoyos dispersos para otras propuestas. De esta manera, quedó formalmente a cargo de la conducción del club hasta la realización de elecciones anticipadas.

Costantino no es un dirigente ajeno al mundo azulgrana ni a la política. Su recorrido combina experiencia en la gestión pública y trayectoria en la vida institucional de San Lorenzo .

En el ámbito político, se desempeñó en distintos cargos dentro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires . Fue funcionario durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y actualmente ocupa un rol vinculado al área de hábitat e integración social bajo la administración de Jorge Macri.

En San Lorenzo, tuvo participación activa en etapas anteriores. Fue secretario general durante la presidencia de Horacio Arreceygor , período en el que intervino en temas centrales para el club, como el proceso de rezonificación y los proyectos vinculados a la vuelta a Boedo.

En las elecciones de diciembre de 2023 encabezó la lista “Por Amor a San Lorenzo”, que finalizó en segundo lugar. Ese caudal de votos y su rol como vocal de la minoría resultaron determinantes para su posterior elección como presidente interino en el actual contexto de crisis.

El desafío de ordenar en medio de la crisis

La llegada de Costantino se da en un escenario complejo. San Lorenzo arrastra problemas financieros, tensiones políticas internas y un clima de fuerte desgaste institucional, que se trasladó incluso al plano deportivo.

El nuevo presidente interino tendrá como principales objetivos ordenar la administración, avanzar en una auditoría de las cuentas, normalizar la situación económica y garantizar el funcionamiento cotidiano del club, mientras se prepara el camino hacia una renovación dirigencial.

Tras ser proclamado, Costantino hizo un llamado a la unidad y a dejar de lado las disputas internas, con el foco puesto en la reconstrucción institucional y en devolver estabilidad a una entidad golpeada por los conflictos.

Elecciones anticipadas y transición

La Asamblea también resolvió que el 30 de mayo de 2026 se realizarán elecciones anticipadas para definir a la Comisión Directiva que completará el mandato original hasta diciembre de 2027.

Hasta entonces, Costantino ejercerá una presidencia de transición, con el desafío de administrar la emergencia, pacificar el clima político y sentar las bases para una nueva etapa en San Lorenzo, en un momento donde cada decisión será observada con lupa por socios e hinchas.