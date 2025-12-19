Fútbol corrupto: "La plata en San Lorenzo la pongo por amor al club", dijo Marcelo Moretti

Fútbol . El ahora expresidente de San Lorenzo , debido a la acefalía, Marcelo Moretti, aseguró que no va a reclamar el dinero que puso en el club por “él lo hace por amor”.

“Yo la plata en San Lorenzo la pongo por amor, no como otros. Esa plata yo la regalé y no la voy a reclamar”, expresó Moretti en una entrevista para 990 Sports en Splendid 990.

Y agregó: “Hubo gente allegada a mi que puso mucho dinero. Yo puse 400 mil dólares en San Lorenzo”.

Moretti reconoció haber asumido compromisos importantes durante su gestión: “Tomé deuda por 4 millones de dólares”, afirmó, y destacó que “la AFA nos ayudó con los sueldos con un adelanto de la televisión”.

Además, el presidente aseguró que presentó en la Justicia un pedido de nulidad del acta que derivó en la crisis: “Pedí la nulidad del acta donde el contenido es mentiroso”, afirmó, y remarcó que “Julio Lopardo no firmó el acta” porque “no quería la acefalía”.

En ese sentido, Moretti sostuvo que el documento consigna renuncias de dirigentes que “no estaban presentes” y denunció que en la reunión “no hubo un veedor de la IGJ”.

Moretti fue más allá y habló directamente de una maniobra interna para desplazarlo: “Fueron cuatro forajidos que quieren hacerme un golpe de Estado”, expresó, y agregó: “Desde el primer día que gané me están haciendo un boicot. Mucha gente me quiere hacer un golpe de Estado, no voy a ceder”.

Moretti también reveló que dirigentes que lo acompañan “están con muchos miedos por amenazas” y denunció presiones sobre integrantes de la dirigencia: “A Carina Farías la apretaron para que renuncie”.

El titular de San Lorenzo pidió disculpas a los socios por la situación institucional: “Le pido perdón a la gente de San Lorenzo por lo que está sucediendo”, señaló, y volvió a hacerlo más adelante: “Al socio lo tengo que pedir perdón por lo que está pasando, me hicieron una cama”.

En ese contexto, Moretti admitió el desgaste de su imagen pública: “Algunos socios me quieren, la mayoría no, no soy tonto”, aunque se mostró confiado en revertir ese escenario: “Yo creo que puedo dar vuelta mi imagen”.

Durante la entrevista, Moretti también respondió a distintas acusaciones, en donde negó haberse llevado el libro de actas, sostuvo que “el video está editado” y aseguró que fue realizado “para extorsionarme”.

Además, el mandatario explicó el origen de un aporte económico que generó controversia: “La persona que me dio el dinero dijo que era de manera personal, de una deuda de su pareja”. Sobre su situación personal, aclaró: “Soy una persona común, no soy millonario”.

Por último, Moretti insistió en que su legitimidad sigue vigente pese al escenario actual. “Hoy no soy presidente de San Lorenzo porque hay acefalía, pero democráticamente soy el presidente”, sostuvo.

Y cerró con una definición política y personal: “Quiero seguir porque gané las elecciones democráticamente. Tengo el suficiente coraje para seguir”.