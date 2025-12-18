Luto en el fútbol: asesinaron a Mario Pineida, figura de Barcelona, en un atentado brutal

El mundo del fútbol está en estado de shock tras la trágica muerte de Mario Pineida , lateral izquierdo de 33 años que jugaba en el Barcelona Sporting Club de Ecuador. El futbolista fue víctima de un asesinato en un atentado ocurrido el miércoles 17 de diciembre de 2025.

La institución confirmó la noticia con "profundo pesar" , dejando consternada a toda la "familia barcelonista". Pineida, conocido como "El Pitbull", estaba cursando su segundo ciclo en el club y había sido campeón local en dos oportunidades.

El crimen subraya una alarmante crisis de violencia en el país: Pineida se convirtió en el quinto futbolista asesinado en Ecuador durante 2025. Lo distintivo y doloroso de este caso es que es la primera víctima de la Primera División y de uno de los clubes más grandes.

El atentado ocurrió a plena luz del día en Guayaquil, una de las ciudades más afectadas por la violencia vinculada al narcotráfico. Según los reportes, el futbolista estaba realizando unas compras junto a dos mujeres, cuando sujetos armados, que presuntamente los seguían, abrieron fuego. Una de las mujeres también falleció en el lugar.

A pesar de haber jugado en el Fluminense de Brasil y ser parte de la selección de Ecuador en las Eliminatorias a Rusia 2018 y la Copa América 2021 , el corazón de Pineida siempre fue amarillo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FluminenseFC/status/2001440713888718914&partner=&hide_thread=false O Fluminense Football Club recebeu com profundo pesar a notícia do falecimento de Mario Pineida, atleta que defendeu o clube em 2022.



Pineida chegou ao Tricolor no início da temporada em que nos sagramos juntos campeões cariocas. O Fluminense manifesta solidariedade aos… pic.twitter.com/c4H19edKHm — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 17, 2025

A inicios de 2025, el jugador confesó que soñaba con cerrar su carrera en el Barcelona SC, el equipo de su madre y su padrastro. Hoy, su voz y su profesionalismo permanecen como legado tras un sueño truncado.

La violencia en Ecuador golpea repetidamente al deporte: otros jugadores, como Jonathan González, Maicol Valencia, Leandro Yépez y el juvenil Miguel Nazareno, fueron víctimas de sicariato durante 2025. Incluso, Jackson Rodríguez fue víctima de un intento de secuestro, donde se llevaron brevemente a su esposa e hijo.

La muerte de Pineida se siente como un puñetazo al alma del fútbol ecuatoriano. Como una tarjeta roja que no es por reglamento, sino por la realidad violenta que hoy coloca a Guayaquil en el epicentro de la tragedia.