El drama del Mundial 2026: 3 selecciones clasificadas están en la lista negra de Trump

El Mundial 2026 se politiza a seis meses de su inicio y un puñado de países clasificados enfrentan serias restricciones de entrada a Estados Unidos.

El Mundial 2026 se convierte en un frente político.

Por Cristian Reta

A menos de seis meses de que comience el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, el evento deportivo ya se ha convertido en un campo de batalla político. La administración de Donald Trump, conocida por su política de "lista negra" de países cuyos ciudadanos no pueden ingresar fácilmente a territorio estadounidense, está generando una gran incertidumbre.

El foco de la tensión está puesto en tres selecciones ya clasificadas que podrían tener serias complicaciones para ingresar a Estados Unidos.

Cuáles son los países afectados por las medidas de Donald Trump

Los países afectados por las medias de Trump son Irán, Costa de Marfil y Senegal. El primero de ellos es un país cubierto por las prohibiciones de viaje de EE. UU. desde hace tiempo. Sin embargo, el problema se agravó con la reciente adición de otras dos naciones africanas que ganaron su cupo al Mundial.

Senegal integra el Grupo I, el llamado &lsquo;Grupo de la Muerte&rsquo; (con Francia y Noruega).

Senegal integra el Grupo I, el llamado ‘Grupo de la Muerte’ (con Francia y Noruega).

Costa de Marfil, el vigente campeón africano, y Senegal, el campeón previo, fueron añadidos a la lista de países con "restricciones parciales de entrada". La Administración Trump argumenta que estas naciones tienen “altos porcentajes de crímenes” y “problemas con los registros de sus pasaportes”. Habrá que ver qué tipo de excepciones se aplican para que sus planteles e hinchas puedan acceder al Mundial 2026 sin problemas.

El dato curioso: entradas a 60 dólares y el problema de las visas

En medio de este conflicto geopolítico, la FIFA anunció una medida que beneficia a los hinchas: redujo el precio de algunas entradas del Mundial 2026 a 60 dólares tras recibir quejas de los aficionados a nivel mundial.

No obstante, Estados Unidos se ha negado a replicar el modelo utilizado en Qatar y Rusia, donde las entradas funcionaban como permiso automático de entrada al país, alegando riesgos migratorios. En su lugar, Washington solo ofrecerá citas de visa prioritarias a las personas que ya tienen sus tickets. Esto solo alivia los largos tiempos de espera, que en países como Colombia pueden superar los 11 meses, pero no relaja el estricto escrutinio migratorio impuesto por Trump.

Qué grupos integran los países señalados por Trump

Costa de Marfil quedó sorteada en el Grupo E (junto a Alemania, Ecuador y Curazao), mientras que Senegal integra el Grupo I, el llamado ‘Grupo de la Muerte’ (con Francia y Noruega).

La tensión política podría modificar dónde se jugarán ciertos partidos, ya que existe la especulación de que Irán podría ser ubicado en México para evitar pisar suelo estadounidense, teniendo en cuenta que sus duelos ante Nueva Zelanda y ante Bélgica se jugarán en Los Ángeles.

