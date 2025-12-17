El drama del Mundial 2026: 3 selecciones clasificadas están en la lista negra de Trump

El Mundial 2026 se politiza a seis meses de su inicio y un puñado de países clasificados enfrentan serias restricciones de entrada a Estados Unidos.

A menos de seis meses de que comience el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, el evento deportivo ya se ha convertido en un campo de batalla político. La administración de Donald Trump, conocida por su política de "lista negra" de países cuyos ciudadanos no pueden ingresar fácilmente a territorio estadounidense, está generando una gran incertidumbre.

El foco de la tensión está puesto en tres selecciones ya clasificadas que podrían tener serias complicaciones para ingresar a Estados Unidos.

Donald Trump Donald Trump elogió a Milei en la gala del sorteo del Mundial 2026 EFE Cuáles son los países afectados por las medidas de Donald Trump Los países afectados por las medias de Trump son Irán, Costa de Marfil y Senegal. El primero de ellos es un país cubierto por las prohibiciones de viaje de EE. UU. desde hace tiempo. Sin embargo, el problema se agravó con la reciente adición de otras dos naciones africanas que ganaron su cupo al Mundial.

image Senegal integra el Grupo I, el llamado ‘Grupo de la Muerte’ (con Francia y Noruega). Costa de Marfil, el vigente campeón africano, y Senegal, el campeón previo, fueron añadidos a la lista de países con "restricciones parciales de entrada". La Administración Trump argumenta que estas naciones tienen “altos porcentajes de crímenes” y “problemas con los registros de sus pasaportes”. Habrá que ver qué tipo de excepciones se aplican para que sus planteles e hinchas puedan acceder al Mundial 2026 sin problemas.

El dato curioso: entradas a 60 dólares y el problema de las visas En medio de este conflicto geopolítico, la FIFA anunció una medida que beneficia a los hinchas: redujo el precio de algunas entradas del Mundial 2026 a 60 dólares tras recibir quejas de los aficionados a nivel mundial.