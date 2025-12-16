El dato oculto de la Finalissima: el partido que "por contrato" será diferente para Argentina y España

El campeón de América, Argentina, y el vigente ganador de la Eurocopa, España, se enfrentarán en la Finalissima , el certamen que recupera el espíritu de la Copa Artemio Franchi. Aunque falta la formalización, el duelo está programado para el viernes 27 de marzo en el Estadio Lusail, en Qatar, el mismo que fue sede de la final del Mundial 2022 .

Sin embargo, el enfrentamiento, que ya tiene una fecha y un escenario definidos, presentará una particularidad inesperada. Por motivos que exceden lo deportivo, el partido no será televisado tal como la afición global espera, ya que existe una disposición contractual que altera la presentación de los equipos .

La Finalissima ya está firmada por la parte europea , según lo adelantó Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, quien confirmó que España recibirá 3 millones de euros por su participación en el encuentro. Del lado argentino, solo restan detalles logísticos y económicos con CONMEBOL para sellar el acuerdo.

La razón detrás del cambio visual radica en el marketing global, ya que ambos combinados nacionales son patrocinados por la misma marca deportiva, la reconocida por las "tres tiras".

Aprovechando la atención mundial que atraerá este partido, las selecciones tienen previsto un evento promocional masivo: en marzo se lanzarán los diseños de las camisetas suplentes para ambas naciones.

Esto significa que, por disposición contractual, no habrá un choque entre la clásica "Albiceleste" y la "Roja". En su lugar, Argentina vestirá de negro y España se presentará de blanco, promocionando así su indumentaria alternativa de cara al Mundial de 2026,.

¿Anticipo de una revancha mundialista?

Más allá de la Finalissima, este cruce en Qatar es visto como un potencial adelanto de lo que podría suceder en la Copa del Mundo 2026.

image

Si se cumplen ciertas condiciones en la fase de grupos, Argentina y España podrían volver a cruzarse tan pronto como los 16avos de Final del Mundial, en el Hard Rock Stadium de Miami o en Los Ángeles. Solo si ambos equipos terminan primeros en sus respectivos grupos, se evitarían hasta la gran Final, pautada para el 19 de julio en Nueva Jersey.