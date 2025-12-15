15 de diciembre de 2025 - 13:49

Argentina y España se enfrentan en la Finalissima: cuándo y dónde será el partido

Se confirmó la fecha y la sede de la Finalissima 2026, que tendrá un valor emotivo único para el equipo de Lionel Messi.

Fecha y sede confirmada de la Finalissima.

Fecha y sede confirmada de la Finalissima.

Foto:

Por Cristian Reta

La Finalissima está de vuelta y la Selección Argentina jugará un duelo de campeones contra España. La CONMEBOL y la UEFA reviven este prestigioso torneo intercontinental que enfrenta al ganador de la Copa América con el campeón de la Eurocopa. El evento se da en el marco de una alianza renovada entre ambas confederaciones.

Leé además

Valentín Barco se quejó de los que no ven fútbol

Valentín Barco tiró munición gruesa: "No entienden nada de fútbol"
el insolito disfraz de neymar para pasear por nueva york sin que lo reconozcan

El insólito disfraz de Neymar para pasear por Nueva York sin que lo reconozcan

Por Redacción Deportes

Este encuentro es la cuarta edición de lo que se conocía originalmente como la Copa Artemio Franchi. Argentina ya es bicampeona del trofeo, tras ganar la edición de 1993, y la última en 2022.

Ahora, tras coronarse en la Copa América 2024, la Albiceleste buscará su tercera estrella ante España, campeona de la Eurocopa 2024.

Argentina vs España
Los 4 posibles escenario para albergar la Finalissima entre Argentina y España

Los 4 posibles escenario para albergar la Finalissima entre Argentina y España

El regreso al Lusail: fecha confirmada para Argentina vs España

El partido ya tiene fecha y sede oficial. El encuentro se disputará el viernes 27 de marzo de 2026.

La sede elegida es el Estadio Lusail en Doha, Qatar. Este recinto es emblemático para la Selección Argentina, ya que fue el escenario donde el equipo de Lionel Scaloni se consagró campeón del Mundial de 2022. El cruce pondrá potencialmente cara a cara a Lionel Messi (Argentina) y a Lamine Yamal (España),. El acuerdo fue confirmado por las federaciones tras superar problemas de calendario, ya que inicialmente estaba previsto para 2025.

El último título de la Finalissima: La goleada ante Italia

La edición más reciente del torneo, la Finalissima 2022, demostró el poderío sudamericano. Argentina, ganadora de la Copa América 2021, derrotó con contundencia a Italia, campeona de la Euro 2020, por 3-0 en el Estadio de Wembley, Londres, el 1 de junio de 2022.

Los goles de la victoria fueron anotados por Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala. A pesar de no haber anotado, Lionel Messi fue nombrado el Jugador Oficial del Partido. Con ese triunfo, Argentina se convirtió en la defensora del título.

Una de Lionel Messi en el cielo de Londres, lanzado por sus compañeros en el 3-0 de Argentina sobre Italia en la Finalissima. (AP)
Una de Lionel Messi en el cielo de Londres, lanzado por sus compañeros en el 3-0 de Argentina sobre Italia en la Finalissima. (AP)
Una de Lionel Messi en el cielo de Londres, lanzado por sus compañeros en el 3-0 de Argentina sobre Italia en la Finalissima. (AP)

El origen de la Finalissima y el legado de Artemio Franchi

La Finalissima es la reactivación de la Copa Artemio Franchi, un torneo de selecciones que se había jugado por última vez 29 años antes de la edición 2022. La copa original se jugó en 1985 (ganó Francia) y en 1993, cuando Argentina se impuso a Dinamarca por penales.

Este evento fue relanzado por UEFA y CONMEBOL, quienes firmaron acuerdos para mejorar la cooperación y organizar partidos intercontinentales, tanto para fútbol masculino como femenino (como la Finalissima Femenina 2023).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Patricia Bullrich denunció a Claudio Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino ante CONMEBOL.

Patricia Bullrich denuncia la "mafia" y "plata sucia" de Claudio Tapia y Pablo Toviggino ante CONMEBOL

Por Cristian Reta
Colombia superó a Argentina en la solicitud de entradas para el Mundial 2026.

Mundial 2026: la nación que superó a Argentina en el top 5 de entradas solicitadas

Por Cristian Reta
Boca Juniors tiene en carpeta a Borja para 2026.

El inesperado interés de Boca Juniors por Miguel Ángel Borja que sacude el mercado de pases

Por Redacción Deportes
Mariano Toedtli, nuevo DT de Godoy Cruz Antonio Tomba.

Mariano Toedtli fue presentado como nuevo DT de Godoy Cruz: "Hay que demostrar"

Por Sergio Faria