Argentina y España se enfrentan en la Finalissima: cuándo y dónde será el partido

La Finalissima está de vuelta y la Selección Argentina jugará un duelo de campeones contra España. La CONMEBOL y la UEFA reviven este prestigioso torneo intercontinental que enfrenta al ganador de la Copa América con el campeón de la Eurocopa . El evento se da en el marco de una alianza renovada entre ambas confederaciones.

Este encuentro es la cuarta edición de lo que se conocía originalmente como la Copa Artemio Franchi . Argentina ya es bicampeona del trofeo, tras ganar la edición de 1993, y la última en 2022.

Ahora, tras coronarse en la Copa América 2024, la Albiceleste buscará su tercera estrella ante España, campeona de la Eurocopa 2024.

El partido ya tiene fecha y sede oficial. El encuentro se disputará el viernes 27 de marzo de 2026 .

Los 4 posibles escenario para albergar la Finalissima entre Argentina y España

La sede elegida es el Estadio Lusail en Doha, Qatar. Este recinto es emblemático para la Selección Argentina, ya que fue el escenario donde el equipo de Lionel Scaloni se consagró campeón del Mundial de 2022. El cruce pondrá potencialmente cara a cara a Lionel Messi (Argentina) y a Lamine Yamal (España),. El acuerdo fue confirmado por las federaciones tras superar problemas de calendario, ya que inicialmente estaba previsto para 2025.

El último título de la Finalissima: La goleada ante Italia

La edición más reciente del torneo, la Finalissima 2022, demostró el poderío sudamericano. Argentina, ganadora de la Copa América 2021, derrotó con contundencia a Italia, campeona de la Euro 2020, por 3-0 en el Estadio de Wembley, Londres, el 1 de junio de 2022.

Los goles de la victoria fueron anotados por Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala. A pesar de no haber anotado, Lionel Messi fue nombrado el Jugador Oficial del Partido. Con ese triunfo, Argentina se convirtió en la defensora del título.

Una de Lionel Messi en el cielo de Londres, lanzado por sus compañeros en el 3-0 de Argentina sobre Italia en la Finalissima. (AP) Una de Lionel Messi en el cielo de Londres, lanzado por sus compañeros en el 3-0 de Argentina sobre Italia en la Finalissima. (AP)

El origen de la Finalissima y el legado de Artemio Franchi

La Finalissima es la reactivación de la Copa Artemio Franchi, un torneo de selecciones que se había jugado por última vez 29 años antes de la edición 2022. La copa original se jugó en 1985 (ganó Francia) y en 1993, cuando Argentina se impuso a Dinamarca por penales.

Este evento fue relanzado por UEFA y CONMEBOL, quienes firmaron acuerdos para mejorar la cooperación y organizar partidos intercontinentales, tanto para fútbol masculino como femenino (como la Finalissima Femenina 2023).