El insólito disfraz de Neymar para pasear por Nueva York sin que lo reconozcan

Neymar, una de las figuras más reconocidas del fútbol internacional y actual jugador del Santos FC , sorprendió a sus seguidores al pasear de incógnito por las calles de Nueva York durante sus vacaciones. El astro brasilero recurrió a un elaborado e insólito disfraz para recuperar la sensación de anonimato.

¿FIFA exige sanción a la AFA? El rival de Argentina en el Mundial 2026 que se ilusiona con un escándalo

El futbolista optó por cubrirse el rostro con un pasamontañas y completó su atuendo con una chaqueta Louis Vuitton blanca y rosa, equipada con capucha, lo que le permitió ocultar casi por completo su identidad.

Esta inusual estrategia le facilitó caminar sin ser reconocido por los fanáticos, acompañado de su pareja Bruna Biancardi , su amigo Cris Guedes y la esposa de este, Bianca Coimbra . El grupo recorrió lugares emblemáticos de la ciudad, como Times Square y el Rockefeller Center , y disfrutó de la libertad de moverse sin la presión de la atención pública.

El episodio fue documentado por Guedes , quien grabó un video titulado “Misión: que Neymar pase desapercibido” . En las imágenes, se observa al delantero descendiendo de un vehículo con el rostro cubierto, caminando por las calles neoyorquinas y tomándose selfies, mientras sus acompañantes celebraban el éxito de la maniobra.

“Nadie reconoció al hombre... ¿Cómo es ser una persona normal?” , le preguntó su amigo al ex Barcelona. “No creo que tenga un aspecto muy normal” , contestó Ney entre risas, haciendo alusión a la cantidad de prendas que llevaba puestas y con gestos de mucho calor.

Pese a esto, la estrella de Brasil se permitió bajarse la capucha y sacarse el pasamontañas para disfrutar de un helado en su paseo por Nueva york.

Cuál es el principal objetivo de Neymar después de las vacaciones en New York

El delantero se encuentra de vacaciones antes de someterse a una cirugía de meniscos en la rodilla izquierda, prevista para la semana próxima. Su renovación con el Santos dependerá de su recuperación, estimada en un mes.

El principal objetivo del ex compañero de Lionel Messi es ponerse a punto desde lo futbolístico y lo físico para intentar ser parte de la nómina de Carlo Ancelotti de cara al Mundial 2026, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

image

Qué dijo Carlo Ancelotti cuando le preguntaron por Neymar

El DT de Brasil ya había declarado anteriormente sobre la situación de Neymar: “Neymar está en la lista de los jugadores que pueden ir al Mundial. Ahora tiene seis meses para llegar a la lista final. Nosotros le observaremos, como a otros, e intentar hacer la mejor convocatoria final posible de cara al Mundial”, declaró Ancelotti.

“No voy a llevar a un jugador que carezca de intensidad para todo el Mundial, de ninguna manera. Necesitamos jugadores de primer nivel físico”, advirtió en una conferencia de prensa.