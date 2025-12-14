14 de diciembre de 2025 - 16:23

¿FIFA exige sanción a la AFA? El rival de Argentina en el Mundial 2026 que se ilusiona con un escándalo

Una millonaria denuncia por apropiación de tributos pone a la AFA en riesgo de exclusión del Mundial 2026.

La AFA recibió una denuncia millonaria que podría traerle consecuencias a la Selección Argentina

La AFA recibió una denuncia millonaria que podría traerle consecuencias a la Selección Argentina

Foto:

Por Cristian Reta

La Selección Argentina afronta un escándalo legal que podría tener consecuencias devastadoras de cara al Mundial 2026. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue denunciada por apropiación indebida de tributos, reviviendo viejos fantasmas reglamentarios que acechan a la Albiceleste.

Leé además

Un local de moda femenina cerrará sus puertas en diciembre.

Una cadena de moda femenina cerrará todas sus tiendas y comenzarán las rebajas de despedida

Por Cristian Reta
Boca y River son los equipos más ganadores del fútbol argentino.

¿Boca o River? El equipo que tiene más campeonatos tras el triunfo de Estudiantes

Por Cristian Reta

La Dirección General Impositiva (DGI) presentó una acusación penal contra la AFA, presidida por Claudio Fabián Tapia, por un perjuicio fiscal que asciende a más de 7.593 millones de pesos. La denuncia se sustenta en la supuesta retención de impuestos y recursos de seguridad social sin el debido depósito, cubriendo períodos que van desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.

La gravedad del caso ha escalado, y medios internacionales de España y Francia ya especulan con que la AFA podría ser objeto de intervención estatal, un escenario que, según el reglamento de la FIFA, habilita la descalificación de un combinado nacional de un torneo.

Diseño sin título - 2025-11-27T123446.633
Claudio

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA.

El reclamo millonario que amenaza la clasificación al Mundial 2026

La DGI sostuvo que la entidad retuvo impuestos y contribuciones previsionales correspondientes a los períodos tributarios y previsionales, lo que configura delitos previstos en el Régimen Penal Tributario. Se identificó al presidente Claudio Tapia como el responsable principal de esta maniobra, en su calidad de agente de retención y administrador de clave fiscal.

La acusación subraya que los fondos retenidos "no constituyen fondos propios de los cuales puede disponerse libremente" para solventar otras obligaciones de la sociedad. La omisión de ingresar estos montos superó ampliamente el umbral penal establecido.

edificio afa.jpg
Otro disparate de AFA. Títulos por doquier. Insólito.

Otro disparate de AFA. Títulos por doquier. Insólito.

La sorprendente reacción de Argelia y el sueño de los 3 puntos automáticos

El riesgo latente de que la AFA sea controlada por el Estado -y por ende, la descalificación del equipo- encendió las alarmas en el exterior. Medios en Argelia, cuyo seleccionado será el primer rival de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026, ya especulan con recibir beneficios automáticos.

Argelia, primer rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026
Argelia, primer rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Argelia, primer rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026

El sitio Algeria Actu Foot afirmó que, si Argentina fuera descalificada de la Copa del Mundo, Argelia "obtendría directamente 3 puntos". La especulación llegó al punto de calcular que, con un empate posterior, Argelia alcanzaría los 4 puntos y podría clasificarse a 16avos de Final. Africa Foot United advirtió que el partido de debut, programado para el 16 de junio en Kansas City, podría verse "amenazado por el riesgo de exclusión de la Albiceleste" debido a la causa judicial por lavado de dinero y evasión fiscal.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Franco Colapinto, piloto de Alpine.

El calvario de Franco Colapinto en F1: El ranking donde quedó segundo y ningún piloto quiere estar

Por Cristian Reta
El monto que se llevó Estudiantes de la Plata por ganar el Torneo clausura 2025.

El campeón Estudiantes de La Plata gana menos que el de la Serie B de Brasil: el dato que expone a la AFA

Por Nicolás Salas
Juan Sebastián Verón en la popular de Estudiantes de La Plata

Juan Sebastián Verón desafía a AFA desde la popular de Estudiantes de La Plata

Por Emanuel Cenci
Fútbol. Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, explotó otra vez. 

Verón apuntó contra la AFA tras el accidente de los hinchas: "Falta de empatía"

Por Gonzalo Tapia