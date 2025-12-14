¿FIFA exige sanción a la AFA? El rival de Argentina en el Mundial 2026 que se ilusiona con un escándalo

La Selección Argentina afronta un escándalo legal que podría tener consecuencias devastadoras de cara al Mundial 2026. La Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) fue denunciada por apropiación indebida de tributos, reviviendo viejos fantasmas reglamentarios que acechan a la Albiceleste.

La Dirección General Impositiva (DGI) presentó una acusación penal contra la AFA, presidida por Claudio Fabián Tapia, por un perjuicio fiscal que asciende a más de 7.593 millones de pesos . La denuncia se sustenta en la supuesta retención de impuestos y recursos de seguridad social sin el debido depósito, cubriendo períodos que van desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.

La gravedad del caso ha escalado, y medios internacionales de España y Francia ya especulan con que la AFA podría ser objeto de intervención estatal , un escenario que, según el reglamento de la FIFA , habilita la descalificación de un combinado nacional de un torneo.

La DGI sostuvo que la entidad retuvo impuestos y contribuciones previsionales correspondientes a los períodos tributarios y previsionales, lo que configura delitos previstos en el Régimen Penal Tributario. Se identificó al presidente Claudio Tapia como el responsable principal de esta maniobra, en su calidad de agente de retención y administrador de clave fiscal.

La acusación subraya que los fondos retenidos "no constituyen fondos propios de los cuales puede disponerse libremente" para solventar otras obligaciones de la sociedad. La omisión de ingresar estos montos superó ampliamente el umbral penal establecido.

El riesgo latente de que la AFA sea controlada por el Estado -y por ende, la descalificación del equipo- encendió las alarmas en el exterior. Medios en Argelia, cuyo seleccionado será el primer rival de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026, ya especulan con recibir beneficios automáticos.

El sitio Algeria Actu Foot afirmó que, si Argentina fuera descalificada de la Copa del Mundo, Argelia "obtendría directamente 3 puntos". La especulación llegó al punto de calcular que, con un empate posterior, Argelia alcanzaría los 4 puntos y podría clasificarse a 16avos de Final. Africa Foot United advirtió que el partido de debut, programado para el 16 de junio en Kansas City, podría verse "amenazado por el riesgo de exclusión de la Albiceleste" debido a la causa judicial por lavado de dinero y evasión fiscal.