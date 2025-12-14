¿Boca o River? El equipo que tiene más campeonatos tras el triunfo de Estudiantes

Lo cierto es que con esta victoria en Santiago del Estero, el Pincha engrosa su palmarés que ya asciende a:
Copas internacionales: 6 (Copa Intercontinental 1968, Copas Libertadores 1968, 1969, 1970 y 2009 y Copa Interamericana 1969).
Torneos locales: 7 (1913, Metropolitano 1967 y 1982, Nacional 1983, Apertura 2006, Apertura 2010 y Clausura 2025).
Copas nacionales: 5 (Copa Escobar 1944, Copa de la República 1945, Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024 y Trofeo de Campeones 2024)
De esta forma, el conjunto platense suma una nueva estrella a la tabla histórica general de campeones argentinos, conformada tanto por la era amateur y la profesional como por los ámbitos nacional e internacional.
Que equipo argentino lidera la tabla de campeones del fútbol argentino
La tabla sigue mostrando a Boca en la cima, con 74 estrellas, seguido de cerca por River (72) e Independiente (45), con Racing (41) cada vez más cerca de su clásico rival. Completan el Top 5 Alumni (club que ya no existe en el plano futbolístico) y San Lorenzo, con 22 títulos.
Con Boca como líder, así es la tabla de campeones del fútbol argentino
Títulos nacionales e internacionales
Boca Juniors 74 títulos
River Plate 72
Independiente 45
Racing 41
Alumni / San Lorenzo 22
Estudiantes de La Plata 18
Vélez Sarsfield 17
Huracán 13
Rosario Central 13
Newell’s 9
Lanús 7
Belgrano 6
Argentinos Juniors / Arsenal / Lomas / CASI 5
Porteño (ya no existe) 4
Quilmes / Rosario Athletic 3
Defensa y Justicia / Banfield / Estudiantil Porteño / Ferro Carril Oeste / Gimnasia La Plata / Sportivo Barracas / Talleres (Córdoba) 2
Atlanta / Central Córdoba (Rosario) / Colón de Santa Fe / Chacarita / Estudiantes de Caseros / Lomas Academy / Nueva Chicago / Saint Andrew’s / San Martín de Tucumán / Balcarce / Dock Sud / Tigre / Tiro Federal (Rosario) / Patronato / Platense e Independiente Rivadavia / todos con 1.
Títulos nacionales
River Plate 54
Boca Juniors 52
Racing 33
Independiente 25
Alumni (ya no existe) 18
San Lorenzo de Almagro 17
Huracán 13
Estudiantes de La Plata 12
Vélez Sarsfield 12
Rosario Central 12
Newell’s 9
Lomas 5
Porteño (ya no existe) / Lanús / CASI / Porteño 4
Arsenal / Argentinos Juniors / Quilmes / Rosario Athletic 3
Banfield / Estudiantil Porteño / Ferro / Gimnasia La Plata y Sportivo Barracas 2
Atlanta / Central Córdoba (Rosario) / Colón / Estudiantes (Caseros) / Lomas Academy / Nueva Chicago / Old Caledonians / Patronato / Saint Andrew’s / San Martín (Tucumán) / Sportivo Balcarce / Dock Sud / Tiro Federal (Rosario) / Tigre y Platense 1