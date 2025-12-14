¿Boca o River? El equipo que tiene más campeonatos tras el triunfo de Estudiantes

El Pincha sumó su cuarto título en tres años y se coloca sexto en una tabla histórica donde Boca y River son los clubes más exitosos del fútbol argentino.

Estudiantes de La Plata resultó campeón del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025, luego de vencer a Racing Club en los disparos desde el punto del penal, tras igualar 1 a 1 en los 120 minutos de juego reglamentario y se acerca a la tabla histórica donde Boca y River mandan.

Lo cierto es que con esta victoria en Santiago del Estero, el Pincha engrosa su palmarés que ya asciende a:

Copas internacionales: 6 (Copa Intercontinental 1968, Copas Libertadores 1968, 1969, 1970 y 2009 y Copa Interamericana 1969).

(Copa Intercontinental 1968, Copas Libertadores 1968, 1969, 1970 y 2009 y Copa Interamericana 1969). Torneos locales: 7 (1913, Metropolitano 1967 y 1982, Nacional 1983, Apertura 2006, Apertura 2010 y Clausura 2025).

(1913, Metropolitano 1967 y 1982, Nacional 1983, Apertura 2006, Apertura 2010 y Clausura 2025). Copas nacionales: 5 (Copa Escobar 1944, Copa de la República 1945, Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024 y Trofeo de Campeones 2024) De esta forma, el conjunto platense suma una nueva estrella a la tabla histórica general de campeones argentinos, conformada tanto por la era amateur y la profesional como por los ámbitos nacional e internacional.

f8d16e1eca9e23c02197f7af4f15c107d4f35b96 Estudiantes campeón del Torneo Clausura 2025. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Que equipo argentino lidera la tabla de campeones del fútbol argentino La tabla sigue mostrando a Boca en la cima, con 74 estrellas, seguido de cerca por River (72) e Independiente (45), con Racing (41) cada vez más cerca de su clásico rival. Completan el Top 5 Alumni (club que ya no existe en el plano futbolístico) y San Lorenzo, con 22 títulos.

