¿Boca o River? El equipo que tiene más campeonatos tras el triunfo de Estudiantes

El Pincha sumó su cuarto título en tres años y se coloca sexto en una tabla histórica donde Boca y River son los clubes más exitosos del fútbol argentino.

Boca y River son los equipos más ganadores del fútbol argentino.

Juan Sebastián Verón en la popular de Estudiantes de La Plata

Juan Sebastián Verón desafía a AFA desde la popular de Estudiantes de La Plata

Racing Club vs Estudiantes de La Plata, por la final del Clausura

Las mejores fotos de Estudiantes de La Plata campeón del fútbol argentino

Lo cierto es que con esta victoria en Santiago del Estero, el Pincha engrosa su palmarés que ya asciende a:

  • Copas internacionales: 6 (Copa Intercontinental 1968, Copas Libertadores 1968, 1969, 1970 y 2009 y Copa Interamericana 1969).
  • Torneos locales: 7 (1913, Metropolitano 1967 y 1982, Nacional 1983, Apertura 2006, Apertura 2010 y Clausura 2025).
  • Copas nacionales: 5 (Copa Escobar 1944, Copa de la República 1945, Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024 y Trofeo de Campeones 2024)

De esta forma, el conjunto platense suma una nueva estrella a la tabla histórica general de campeones argentinos, conformada tanto por la era amateur y la profesional como por los ámbitos nacional e internacional.

Estudiantes campe&oacute;n del Torneo Clausura 2025.

Estudiantes campeón del Torneo Clausura 2025.

Que equipo argentino lidera la tabla de campeones del fútbol argentino

La tabla sigue mostrando a Boca en la cima, con 74 estrellas, seguido de cerca por River (72) e Independiente (45), con Racing (41) cada vez más cerca de su clásico rival. Completan el Top 5 Alumni (club que ya no existe en el plano futbolístico) y San Lorenzo, con 22 títulos.

Después de 8 meses, Boca recibió el trofeo de campeón de la Superliga 2019/2020. / Gentileza.

Con Boca como líder, así es la tabla de campeones del fútbol argentino

Títulos nacionales e internacionales

  • Boca Juniors 74 títulos
  • River Plate 72
  • Independiente 45
  • Racing 41
  • Alumni / San Lorenzo 22
  • Estudiantes de La Plata 18
  • Vélez Sarsfield 17
  • Huracán 13
  • Rosario Central 13
  • Newell’s 9
  • Lanús 7
  • Belgrano 6
  • Argentinos Juniors / Arsenal / Lomas / CASI 5
  • Porteño (ya no existe) 4
  • Quilmes / Rosario Athletic 3
  • Defensa y Justicia / Banfield / Estudiantil Porteño / Ferro Carril Oeste / Gimnasia La Plata / Sportivo Barracas / Talleres (Córdoba) 2
  • Atlanta / Central Córdoba (Rosario) / Colón de Santa Fe / Chacarita / Estudiantes de Caseros / Lomas Academy / Nueva Chicago / Saint Andrew’s / San Martín de Tucumán / Balcarce / Dock Sud / Tigre / Tiro Federal (Rosario) / Patronato / Platense e Independiente Rivadavia / todos con 1.

Títulos nacionales

  • River Plate 54
  • Boca Juniors 52
  • Racing 33
  • Independiente 25
  • Alumni (ya no existe) 18
  • San Lorenzo de Almagro 17
  • Huracán 13
  • Estudiantes de La Plata 12
  • Vélez Sarsfield 12
  • Rosario Central 12
  • Newell’s 9
  • Lomas 5
  • Porteño (ya no existe) / Lanús / CASI / Porteño 4
  • Arsenal / Argentinos Juniors / Quilmes / Rosario Athletic 3
  • Banfield / Estudiantil Porteño / Ferro / Gimnasia La Plata y Sportivo Barracas 2
  • Atlanta / Central Córdoba (Rosario) / Colón / Estudiantes (Caseros) / Lomas Academy / Nueva Chicago / Old Caledonians / Patronato / Saint Andrew’s / San Martín (Tucumán) / Sportivo Balcarce / Dock Sud / Tiro Federal (Rosario) / Tigre y Platense 1
