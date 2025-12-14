14 de diciembre de 2025 - 16:27

Valentín Barco tiró munición gruesa: "No entienden nada de fútbol"

El futbolista del Estrasburgo de Francia advirtió que la gran mayoría de la gente no ve fútbol, o no lo comprende.

Valentín Barco dialogó con AS, y aseguró que su carrera recuperó el envión que había mostrado en sus primeras etapas en Boca. Para el futbolista, haber sido transferido al fútbol de Francia fue fundamental para su crecimiento, que lo llevó a ser convocado a la Selección Argentina y poder jugar en más posiciones.

En ese aspecto, el lateral sentenció que está pasando por un presente muy positivo, convirtiendo goles, sumando asistencias y siendo importante para el Racing de Estrasburgo. “Creo que estoy en el mejor momento de mi carrera. Lo he podido mostrar en Europa", lanzó al respecto.

Barco se despachó contra los que no saben de fútbol:

Valentín Colo Barco, jugador del Racing de Estrasburgo
Allí, se descargó con una crítica a los hinchas y periodistas, que según Barco no saben del deporte. “El 90% de todos los que hablan de fútbol no lo miran, o lo miran pero no entienden nada. Cuando llegué aquí, a Estrasburgo, decían que solo jugaba de lateral y no ven esos detalles, de alguien que sabe de fútbol, que cuando atacaba me metía por dentro y solo ejercía de lateral cuando no teníamos la pelota, en fase defensiva", argumentó.

Luego, continuó expresando la polifuncionalidad que ganó con el paso de los años. "Esta temporada directamente estoy jugando de centrocampista, ya sea en la derecha o en la izquierda. Y, dependiendo del rival, me muevo por distintas zonas. El entrenador me ha dado mucha libertad. Creo que me limito si te digo soy lateral izquierdo o mediocentro, porque me siento cómodo en todas las posiciones”.

Barco no se olvidó de su paso por Boca Juniors, y advirtió que lo moldeó para enfrentar cualquier desafío que le presente el deporte. “Es muy importante tener una muy buena mentalidad y centrarte en lo que tienes que hacer. Haber jugado en Boca te forma y te ayuda muchísimo para no sentir la presión cuando juegas en otros equipos y otros escenarios. Creo que después de jugar en La Bombonera no existe mayor presión en el fútbol”, analizó.

El sueño de jugar el Mundial con la Selección Argentina:

Valentín Barco
El Colo no pierde las esperanzas de jugar el Mundial con la Selección Argentina, aunque reconoce que tendrá una competencia furiosa por un puesto: “Hay muchos jugadores en la mejor selección del mundo. Es la lista más difícil del mundo. Son jugadores de élite, muy top. Estar en la lista del Mundial va a ser difícil, pero tengo confianza. Creo que debo mantener el nivel que estoy mostrando. Es un sueño poder estar y jugar un Mundial con la selección, pero hay que trabajar mucho para llegar".

Uno de los elementos centrales de jugar con la Albiceleste es compartir tiempo con Lionel Messi. Al respecto, Valentín contó: “Es el mejor de toda la historia. El sueño de cualquier argentino y de todo el mundo compartir vestuario con Messi. Cualquier jugador tiene el sueño de coincidir con Messi. Es muy buena persona, más allá de lo que es como jugador, y estoy muy contento de todo lo que nos dio. Es muy buena persona y todo es más fácil cuando estás con él. Jugar con Leo es lo más fácil del mundo porque es el mejor de todos. Es el mejor de todo en todos los aspectos”, se rindió.

