Fútbol: El Colo Barco, el "pequeño duende argentino" que conquista Francia

Valentín Barco atraviesa un momento brillante en el fútbol francés. Su actuación en la goleada 3-0 del Estrasburgo sobre el Auxerre (donde también marcó el argentino Joaquín Panichelli) lo colocó en el centro de la escena mediática. El lateral, que sigue ganando protagonismo semana a semana, fue destacado por la prensa gala como una de las figuras de la Ligue 1.

En el diario L’Équipe , le dedicaron un análisis en el que resumió su ascendente presente con un título elocuente: “Chispa, creador de juego, goleador... Barco sigue subiendo con el Estrasburgo. ” En el texto, Lions relató cómo el argentino “alimenta la esperanza de clasificación a la Champions League” de su equipo y lo apodó con ternura el “petit lutin argentin” (pequeño duende argentino).

También destacaron la ovación que recibió el ex Boca cuando fue reemplazado a los 62 minutos: “Todo el estadio de la Meinau se rindió ante él. Incluso su entrenador, Liam Rosenior, le regaló un aplauso cerrado. Barco sonrió apenas, consciente de haber cumplido con creces su tarea" .

L’Équipe subrayó que, en apenas una hora de juego, Barco fue el futbolista que más duelos ganó (seis de nueve) y el que más balones recuperó (seis). Además, participó directamente en tres jugadas ofensivas decisivas, incluyendo su primer gol en Francia y una asistencia a Sebastian Nanasi.

Con 29 partidos disputados, Barco atraviesa su mejor momento desde que llegó al Estrasburgo : en los últimos cuatro encuentros suma tres asistencias y un gol, duplicando su aporte ofensivo del inicio de temporada.

El medio local Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA) también se rindió ante su rendimiento. “Valentín Barco es inmenso”, tituló Simon Giovannini en su crónica, donde elogió al argentino por “volver a dar una lección magistral” ante Auxerre.

El club, además, organizó una votación entre los hinchas: Barco fue elegido como la figura del partido con el 68% de los votos. “¡Maestro! El Colo volvió a brillar”, celebró el sitio oficial del Estrasburgo, que destacó sus 16 pases hacia adelante, cinco duelos ganados y seis recuperaciones.

El impacto de Barco es tal que en una de las emisiones televisivas de L’Équipe se debatió si el argentino es “actualmente el mejor jugador de la Ligue 1”. Bernard Lions, el mismo periodista que lo elogió en su columna, no dudó: “Prácticamente, sí lo es”.

El diario 20minutes, por su parte, describió al Estrasburgo como “la gran sorpresa del campeonato” y bautizó al joven argentino como “el rey del Imperio del centro”.

El equipo de Rosenior marcha cuarto en la Ligue 1 con 19 puntos, apenas dos menos que el PSG, y visitará al Rennes el próximo domingo. Días más tarde, viajará a Suecia para enfrentar al Häcken por la Conference League.

Detrás del presente dorado de Barco hay un recorrido veloz. Tras su polémica salida de Boca Juniors, donde ejecutó su cláusula de rescisión por más de 9 millones de dólares para sumarse al Brighton inglés, el lateral no logró afianzarse en la Premier League. Sin embargo, su llegada al Estrasburgo en enero cambió todo. El club francés apostó fuerte y desembolsó 10 millones de euros por su ficha definitiva. Hoy, esa inversión parece una de las más acertadas del mercado.