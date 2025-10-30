Godoy Cruz se juega una final ante San Martín y Asad apela al orgullo del Tomba

Godoy Cruz Antonio Tomba se prepara para un partido decisivo en su lucha por la permanencia. E ste domingo, desde las 18.30 en el estadio Feliciano Gambarte , e l conjunto bodeguero recibirá a San Martín de San Juan por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional . El encuentro será dirigido por Andrés Gariano y representa mucho más que un clásico. Un duelo que puede marcar el futuro inmediato de ambos equipos en la categoría.

El Tomba llega con la obligación de ganar . Los dirigidos por Omar Asad, que tendrá un debut de fuego, necesitan sumar de a tres para escapar de la zona baja y, al mismo tiempo, complicar al Verdinegro, su rival directo en la pelea por no descender.

Después del entrenamiento vespertino, Omar “Turco” Asad brindó una conferencia de prensa en la que dejó en claro la magnitud del compromiso que se avecina .

“ En el partido del domingo nos jugamos muchísimo. Hay mucha historia grande de Godoy Cruz en juego: este es un club que jugó copas internacionales y fue protagonista durante muchos años. Hace 15 temporadas que está en Primera y eso no se puede perder. Me contaron que ya no quedan entradas, así que la cancha va a explotar. Queremos que la gente se vaya feliz y empiece a ver a un equipo que reacciona”, expresó el DT con tono desafiante.

“Si tengo un enganche, lo voy a usar. A mí me gusta el buen juego, tener la pelota, buscar el arco rival. Pero también soy consciente del momento: esto es un clásico y necesitamos equilibrio. Vamos a poner al mejor equipo posible, y la decisión final la tomaré después del último entrenamiento”, explicó el Turco, dejando entrever que aún evalúa algunas variantes.

El plantel bodeguero ya dejó atrás la salida de Ribonetto y solo piensa en el clásico cuyano.

Sentido de pertenencia

El entrenador también se permitió un momento de reflexión sobre su vínculo personal con el club. “Siento un cariño muy especial por el Tomba. Fue el club que me dio la oportunidad de dirigir en Primera y, además, mi familia es hincha. Godoy Cruz creció muchísimo en estos años, y hoy la exigencia es otra: no alcanza con participar, hay que ser protagonista. Vine en un momento difícil, como suelen darse estas oportunidades, pero con el compromiso total de sacarlo adelante”, sostuvo Asad, visiblemente emocionado.

Una baja clave y un regreso esperado

Godoy Cruz sufrirá una ausencia importante en la mitad de la cancha: Nicolás “Indio” Fernández no podrá jugar por acumulación de amarillas. Su baja es sensible, ya que fue titular en todos los partidos del torneo y lució la cinta de capitán en los últimos siete encuentros.

La buena noticia llega con el regreso de Santino Andino, quien vuelve tras disputar el Mundial Sub 20 con la Selección argentina y perfila para ser titular.

Según lo observado en las últimas prácticas, Asad mantendría un esquema clásico con cuatro defensores, tres volantes, un enganche y dos delanteros. Franco Petroli seguiría en el arco; Mateo Mendoza y Lucas Arce son fijas en defensa; Vicente Poggi y Guillermo “Pol” Fernández ocuparían el mediocampo, mientras que Andino acompañaría a Agustín Auzmendi en la delantera. Resta definir el segundo central, el lateral izquierdo, un volante y el enlace.

Un cierre de temporada a todo o nada

El presente de Godoy Cruz preocupa. El equipo todavía no consiguió ganar desde su regreso al Feliciano Gambarte y se encuentra apenas un punto por encima del descenso, con tres fechas por disputar.

El Expreso suma 27 unidades en la tabla anual, una más que San Martín (26) y tres más que Aldosivi (24), que hoy estaría perdiendo la categoría por los promedios.

Después de este clásico cuyano, los mendocinos deberán visitar a Atlético Tucumán y cerrar el torneo en casa frente al duro Deportivo Riestra.

La misión es clara: ganar este domingo para respirar aliviados, cortar la mala racha y devolverle la ilusión a un pueblo tombino que sueña con gritar victoria otra vez en el Gambarte.