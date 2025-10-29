Cuatro menores "barretearon" un local, se robaron un monopatín y fueron detenidos: uno era buscado y dos tenían antecedentes

El atraco ocurrió esta madrugada en un local de Beltrán Sur al 400, en Godoy Cruz. Los aprehendidos tienen en 15 y 17 años.

Durante la madrugada de este miércoles, efectivos de la Policía de Mendoza aprehendieron a cuatro menores de edad acusados de participar en un robo en un local comercial ubicado sobre calle Beltrán Sur al 400, en Godoy Cruz.

El hecho ocurrió cerca de las 2.50 de la madrugada, cuando una empresa de alarmas alertó a las autoridades por la activación del sistema de seguridad en el comercio. Al arribar al lugar, los uniformados constataron daños en una reja y desplegaron un operativo de búsqueda por la zona.

A pocas cuadras, en inmediaciones del barrio Bicentenario, lograron interceptar a cuatro jóvenes de entre 15 y 17 años, quienes intentaron darse a la fuga hacia un descampado. Durante el procedimiento se recuperó un monopatín que había sido sustraído del local.

Fuentes policiales confirmaron que dos de los aprehendidos poseen antecedentes por robo simple y robo agravado, mientras que un tercero registra antecedentes por averiguación de paradero.