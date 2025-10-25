Atención Godoy Cruz: se confirmó el día y horario del clásico ante San Martín de San Juan

La AFA comunicó oficialmente el calendario de disputa de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El Turco Asad ya tiene confirmado el día del debut en Godoy Cruz

A través de su página web, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), comunicó oficialmente el día y hora de los duelos correspondientes a la Fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, a disputarse el próximo fin de semana. Entre ellos, se destaca el choque entre Godoy Cruz y San Martín de San Juan.

Los elencos del fútbol argentino ya conocen cómo se jugará la próxima fecha, que será importante para comenzar a definir clasificaciones a las copas, el boleto a los playoffs, y la apretadísima zona de descenso por promedios y tabla anual. Será un fin de semana cargado de actividad, para alquilar balcones.

Un fin de semana caliente en el fútbol argentino: LEANDRO PAREDES Boca jugará el domingo con Estudiantes La jornada 14 de la máxima divisional del fútbol argentino comenzará el viernes 31, con el duelo entre San Lorenzo y Deportivo Riestra. Ese mismo día, Newell's recibirá a Unión de Santa Fe, e Instituto hará lo propio con Rosario Central.

El sábado será el turno de Independiente Rivadavia, que tendrá que dejar a un costado la alegría de la clasificación a la final de la Copa Argentina para intentar meterse de lleno en la pelea por un lugar en los playoffs. La Lepra visitará a Aldosivi en el José María Minella desde las 14.45 horas. Más tarde, Barracas Central chocará con Argentinos, Vélez con Talleres e Independiente de Avellaneda con Atlético Tucumán.

Godoy Cruz Godoy Cruz tiene confirmado el día y la hora para medirse con San Martín de San Juan Marcelo Álvarez / Los Andes El domingo habrá tres platos fuertes. Mientras Estudiantes recibirá a Boca en La Plata, River volverá al Monumental para empezar a dejar atrás el magro presente frente a Gimnasia. En el medio, el clásico de Cuyo entre Godoy Cruz y San Martín de San Juan, que puede comenzar a definir el segundo descenso.