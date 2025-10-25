Atención Godoy Cruz: se confirmó el día y horario del clásico ante San Martín de San Juan

A través de su página web, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), comunicó oficialmente el día y hora de los duelos correspondientes a la Fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, a disputarse el próximo fin de semana. Entre ellos, se destaca el choque entre Godoy Cruz y San Martín de San Juan.
Los elencos del fútbol argentino ya conocen cómo se jugará la próxima fecha, que será importante para comenzar a definir clasificaciones a las copas, el boleto a los playoffs, y la apretadísima zona de descenso por promedios y tabla anual. Será un fin de semana cargado de actividad, para alquilar balcones.
Un fin de semana caliente en el fútbol argentino:
Boca jugará el domingo con Estudiantes
La jornada 14 de la máxima divisional del fútbol argentino comenzará el viernes 31, con el duelo entre San Lorenzo y Deportivo Riestra. Ese mismo día, Newell's recibirá a Unión de Santa Fe, e Instituto hará lo propio con Rosario Central.
El sábado será el turno de Independiente Rivadavia, que tendrá que dejar a un costado la alegría de la clasificación a la final de la Copa Argentina para intentar meterse de lleno en la pelea por un lugar en los playoffs. La Lepra visitará a Aldosivi en el José María Minella desde las 14.45 horas. Más tarde, Barracas Central chocará con Argentinos, Vélez con Talleres e Independiente de Avellaneda con Atlético Tucumán.
Godoy Cruz tiene confirmado el día y la hora para medirse con San Martín de San Juan
El domingo habrá tres platos fuertes. Mientras Estudiantes recibirá a Boca en La Plata, River volverá al Monumental para empezar a dejar atrás el magro presente frente a Gimnasia. En el medio, el clásico de Cuyo entre Godoy Cruz y San Martín de San Juan, que puede comenzar a definir el segundo descenso.
Finalmente, la fecha se cerrará el lunes con cinco encuentros más, entre los que sobresale el clásico del Sur de Buenos Aires entre Banfield y Lanús en el Florencio Sola.
La fecha 14 de la Liga Profesional:
Viernes 31 de octubre
- 19.00 San Lorenzo - Deportivo Riestra (Zona B)
- 21.15 Newell's - Unión (Zona A)
- 21.15 Instituto - Rosario Central (Zona B)
Sábado 1° de noviembre
- 14.45 Aldosivi - Independiente Rivadavia (Zona A)
- 16.00 Barracas Central - Argentinos (Zona A)
- 17.00 Vélez - Talleres (Zona B)
- 20.00 Independiente - Atlético Tucumán (Zona B)
Domingo 2 de noviembre
- 16.00 Estudiantes - Boca (Zona A)
- 18.30 Godoy Cruz - San Martín (SJ) (Zona B)
- 20.30 River - Gimnasia (Zona B)
Lunes 3 de noviembre
- 16.45 Platense - Sarmiento (Zona B)
- 16.45 Defensa y Justicia - Huracán (Zona A)
- 19.00 Central Córdoba - Racing (Zona A)
- 21.15 Belgrano - Tigre (Zona B)
- 21.15 Banfield - Lanús (interzonal)