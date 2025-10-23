Omar Asad en Godoy Cruz, de cara a los hinchas y a un nuevo desafío: "Siempre fue mi deseo regresar"

Omar Asad fue oficialmente presentado como nuevo director técnico de Godoy Cruz en el estadio Feliciano Gambarte , tras dirigir una práctica abierta a prensa y público. El regreso del Turco marca el inicio de su tercer ciclo al frente del equipo mendocino.

"La AFA representa a la Argentina chanta": Alfredo Cornejo culpó a Chiqui Tapia por el mal momento del Tomba

"Dedíquese a gobernar": Chiqui Tapia y una durísima réplica a Alfredo Cornejo por el presente de Godoy Cruz

Durante la presentación, Asad reconoció la complejidad del desafío que afronta: “Es el reto más importante de mi carrera”, afirmó, destacando la predisposición de los jugadores y la buena disposición que percibió en el plantel desde el primer día. “Más allá de los nombres, hemos puesto mucho énfasis en definir rápido el mecanismo de juego. Percibo un cambio de ánimo total”, agregó.

Los hinchas acompañaron al Turco en la práctica y le transmitieron su apoyo, algo que Asad valoró profundamente. “La intensidad se ha trabajado desde el primer día. Hoy se notó en los ejercicios reducidos, pero también en la mañana hubo un trabajo muy sólido. Todos los jugadores están muy bien y se los hice saber al final”, explicó.

Consultado sobre su regreso al club, Asad recordó su vínculo con la institución y la decisión de volver: “Cuando me llamaron Alejandro (Chapini) y Pepe (José Mansur), dejé de lado diferencias. Siempre fue mi deseo regresar y ayudar, y más ahora que el club lo necesita. Simplemente vengo a dar una mano; el equipo tiene material y merece estar más arriba de lo que está”.

Los hinchas estuvieron en el Gambarte y dieron su apoyo al nuevo entrenador.

El técnico no ocultó sus objetivos inmediatos: “Estamos contentos, hay mucha predisposición de todos. Venimos a jugar tres finales y a ganar el clásico ”, aseguró.

En un tono más distendido, Asad también se refirió a los cambios personales desde su etapa anterior en Godoy Cruz: “Vuelvo un poquito más gordo, con 15 años más de experiencia. He salido campeón, jugado varias veces la Copa Libertadores y clasificado a cuatro equipos a Sudamericana y Libertadores. Siento que hoy soy un entrenador más completo, con el ojo más afinado”.

Godoy Cruz El plantel bodeguero ya dejó atrás la salida de Ribonetto y solo piensa en el clásico cuyano. Marcelo Álvarez / Los Andes

El Turco enfatizó su estilo de juego y expectativas: “Trataré de cometer la menor cantidad de errores posible. Los hinchas verán un equipo ofensivo, de buen pie, que buscará ganar, consolidarse de local y dar alegrías, como siempre”, concluyó.

El tercer ciclo de Asad comienza en un contexto de expectativa para la hinchada del Tomba, que confía en que su regreso impulse al equipo a recuperar posiciones en la tabla y consolidar un proyecto futbolístico sólido.