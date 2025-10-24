Terror en un supermercado: entraron con armas, amenazaron al cajero y escaparon con dinero y seis botellas de whisky

Un violento asalto se registró en la noche del jueves en un local de Santiago del Estero al 1200, en Godoy Cruz.

Un violento asalto se registró en la noche del jueves en un supermercado de Godoy Cruz. Dos delincuentes armados irrumpieron en el local y amenazaron al cajero para llevarse dinero y bebidas alcohólicas.

El hecho ocurrió alrededor de las 20.15 cuando dos individuos con cascos de motocicleta ingresaron al comercio ubicado sobre calle Santiago del Estero al 1200. Según relató la víctima, F.I.P., de 29 años, los asaltantes lo intimidaron con un arma de fuego y sustrajeron 70 mil pesos en efectivo y seis botellas de whisky.

Tras el robo, los delincuentes se dieron a la fuga por la misma arteria y, hasta el momento, no fueron localizados.