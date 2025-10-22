Le pidieron el baño al playero de una estación de GNC y aprovecharon para robarle la recaudación

Un empleado de una estación de servicio de Las Heras la pasó mal esta madrugada. Por otra parte, en Guaymallén, una mujer fue asaltada y se quedó sin la moto en la que andaba.

Un empleado de una estación de servicio de Las Heras la pasó mal este miércoles a la madrugada cuando dos delincuentes lo asaltaron previo a un engaño.

Fuentes policiales indicaron que el episodio ocurrió a las 2.25 en la estación de GNC Río Tunuyán, ubicada en calle Independencia casi Olascoaga.

Dos desconocidos se presentaron en el lugar y le pidieron al playero de 54 años entrar al baño. Aprovechando un descuido, empujaron al empleado y le sustrajeron una billetera con una mísera cantidad de dinero: entre $2.000 y $3.000 con la recaudación, además de un teléfono celular Samsung A30.

En el caso intervino la Oficina Fiscal de Las Heras.

Le robaron la moto en Guaymallén El martes por la noche, a las 20.15, una mujer de 53 años fue víctima de un robo en la zona de Los Corralitos, Guaymallén.