Le pidieron el baño al playero de una estación de GNC y aprovecharon para robarle la recaudación

Un empleado de una estación de servicio de Las Heras la pasó mal esta madrugada. Por otra parte, en Guaymallén, una mujer fue asaltada y se quedó sin la moto en la que andaba.

Los Andes | Redacción Policiales
Un empleado de una estación de servicio de Las Heras la pasó mal este miércoles a la madrugada cuando dos delincuentes lo asaltaron previo a un engaño.

Fuentes policiales indicaron que el episodio ocurrió a las 2.25 en la estación de GNC Río Tunuyán, ubicada en calle Independencia casi Olascoaga.

Dos desconocidos se presentaron en el lugar y le pidieron al playero de 54 años entrar al baño. Aprovechando un descuido, empujaron al empleado y le sustrajeron una billetera con una mísera cantidad de dinero: entre $2.000 y $3.000 con la recaudación, además de un teléfono celular Samsung A30.

En el caso intervino la Oficina Fiscal de Las Heras.

Le robaron la moto en Guaymallén

El martes por la noche, a las 20.15, una mujer de 53 años fue víctima de un robo en la zona de Los Corralitos, Guaymallén.

La víctima de 53 años se dirigía en su moto Zanella RX 200 cc color naranja por calle Milagros, casi San Juan, cuando dos malvivientes a bordo de una moto enduro se acercaron, la interceptaron y, tras amenazarla con un arma de fuego, le sustrajeron su rodado y una mochila, señalaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Intervino la Oficina Fiscal de Guaymallén.

