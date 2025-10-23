Le robaron el auto con una vieja trampa callejera en Maipú y se fugaron

Un elaborado asalto ejecutado con un viejo método ocurrió en Maipú, cando un hombre de 27 años que circulaba en su vehículo fue sorprendido por dos delincuentes armados que lo amenazaron y le sustrajeron el vehículo.
Ocurrió anoche sobre Ruta 31. Bajo amenazas de arma de fuego le sustrajeron el auto y huyeron.
El hecho ocurrió a las 23:10 h en Ruta 31 a la altura de un supermercado. El joven detuvo la marcha al ver una piedra sobre la calzada y los asaltantes bajo amenazas de arma de fuego le sustrajeron su auto VW Crossfox para posteriormente darse a la fuga.
Interviene la Oficina Fiscal de Jurisdicción.
A las 6:30 h, mientras la policía realizaba un patrullaje preventivo sobre calle Juncal y América de Godoy Cruz, tres jóvenes de 18, 20 y 21 años emprendieron la huida a pie tras detectar la presencia policial.
Luego de una breve persecución fueron alcanzados, aprendidos e identificados. Además, los efectivos realizaron un rastrillaje en la zona y encontraron debajo de un puente en calle General Paz al 1300, una rueda de auxilio oculta.
Pocos metros más adelante, sobre Calle Río Tercero, identificaron a un vehículo marca Mazda, de dominio chileno, con la luneta dañada y el faltante de la rueda de auxilio. En el lugar entrevistaron al dueño del rodado, quien reconoció que la rueda de auxilio era de su auto.
Los tres jóvenes fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Oficina Fiscal de Jurisdicción.