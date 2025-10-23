Le robaron el auto con una vieja trampa callejera en Maipú y se fugaron

Un elaborado asalto ejecutado con un viejo método ocurrió en Maipú , cando un hombre de 27 años que circulaba en su vehículo fue sorprendido por dos delincuentes armados que lo amenazaron y le sustrajeron el vehículo.

El hecho ocurrió a las 23:10 h en Ruta 31 a la altura de un supermercado. El joven detuvo la marcha al ver una piedra sobre la calzada y los asaltantes bajo amenazas de arma de fuego le sustrajeron su auto VW Crossfox para posteriormente darse a la fuga.

A las 6:30 h , mientras la policía realizaba un patrullaje preventivo sobre calle Juncal y América de Godoy Cruz , tres jóvenes de 18, 20 y 21 años emprendieron la huida a pie tras detectar la presencia policial.

Luego de una breve persecución fueron alcanzados, aprendidos e identificados. Además, los efectivos realizaron un rastrillaje en la zona y encontraron debajo de un puente en calle General Paz al 1300, una rueda de auxilio oculta .

Pocos metros más adelante, sobre Calle Río Tercero, identificaron a un vehículo marca Mazda, de dominio chileno, con la luneta dañada y el faltante de la rueda de auxilio. En el lugar entrevistaron al dueño del rodado, quien reconoció que la rueda de auxilio era de su auto.

Los tres jóvenes fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Oficina Fiscal de Jurisdicción.