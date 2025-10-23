23 de octubre de 2025 - 09:14

Le robaron el auto con una vieja trampa callejera en Maipú y se fugaron

Ocurrió anoche sobre Ruta 31. Bajo amenazas de arma de fuego le sustrajeron el auto y huyeron.

Maipú: le robaron el auto con un viejo truco delictivo.

Maipú: le robaron el auto con un viejo truco delictivo.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un elaborado asalto ejecutado con un viejo método ocurrió en Maipú, cando un hombre de 27 años que circulaba en su vehículo fue sorprendido por dos delincuentes armados que lo amenazaron y le sustrajeron el vehículo.

Cómo fue la trampa para ejecutar el asalto

El hecho ocurrió a las 23:10 h en Ruta 31 a la altura de un supermercado. El joven detuvo la marcha al ver una piedra sobre la calzada y los asaltantes bajo amenazas de arma de fuego le sustrajeron su auto VW Crossfox para posteriormente darse a la fuga.

Interviene la Oficina Fiscal de Jurisdicción.

