Misterio por la desaparición de Juana y Pedro: surgen nuevas hipótesis y crece la incertidumbre

La desaparición de la pareja de jubilados Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales , que ocurrió hace 12 días , tiene en vilo a toda la provincia de Chubut . Las autoridades desplegaron un intenso operativo para dar con su paradero .

A raíz de nuevos rastrillajes y un llamado anónimo comenzaron a surgir nuevas hipótesis en la investigación. El ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Héctor Iturrioz , confirmó que se recepcionó una denuncia anónima en la que afirmaron que fueron víctimas de un intento de robo en la zona de Rocas Coloradas .

En la llamada telefónica, la persona aseguró que también sufrió un intento de asalto en el mismo lugar, pero logró escapar .

El aviso refuerza la hipótesis de la familia quienes expresaron días atrás: " Yo creo que los interceptaron en algún punto, no nos queda otra. Los interceptaron con intención de robo, probablemente. Seguro llegaron hasta acá y se encajaron con la camioneta porque no conocían el lugar".

Sin embargo, los investigadores contemplan varias hipótesis, como las del robo, un homicidio e incluso que pudieron haber sido "tragados por la tierra" debido a la zona arcillosa donde ocurrió la desaparición.

El ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Héctor Iturrioz, expresó en conferencia de prensa: "Es un terreno pantanoso. Una vez que uno rompe una primera capa, se entierra fácilmente, pero no al punto de desaparecer. De todas formas, estamos intentando conseguir drones que permiten medir hasta 10 metros de profundidad".

En diálogo con Noticias Argentinas, el periodista chubutense Adolfo Morales contó: "Hace unos meses un grupo de estudiantes fueron por esa zona y un alumno quedó atrapado en esa especie de arcilla movediza y lo rescataron sus compañeros". Además, detalló que cuanto más te movés, más te hundís.

Hoy siguen con operativos en el área de Pampa Salamanca y zonas aledañas, lugar donde hallaron huellas en un sendero.

Encontraron la camioneta de la pareja de jubilados

El sábado equipos de rastrillaje confirmaron la localización de la camioneta Toyota Hilux en la que se movilizaban. Fue hallada en un área remota y de difícil acceso, en las inmediaciones de Rocas Coloradas, un paraje costero situado al norte de Comodoro Rivadavia.

Sobre el hallazgo su hija Garbiela comentó: “Claramente mi papá hasta acá no llegó manejando esta camioneta, de ninguna manera. Ustedes llegaron hasta acá y se dieron cuenta de lo difícil que es. No se los tengo que contar yo. Entonces, lo mismo que vieron ustedes, es lo que vemos nosotros hace 10 días viniendo a este lugar”.

La familia del hombre sostiene que es una persona aventurera pero que nunca se habría dirigido por voluntad propia al lugar donde se encontró la camioneta.

"La única intención que tenemos ahora es la de mover la camioneta, llevarla para que la policía la tenga a su resguardo y que puedan analizar y levantar cualquier prueba que pueda haber adentro. Alguna otra huella de alguien que haya interceptado a mi papá en el camino. Estamos intentando entender algo de lo que pasó. Es muy compleja la situación, muy difícil y muy inexplicable", agregó.

Además, señalaron que el destino previsto a ir con su pareja, es una zona que él había visitado antes y que es de fácil acceso si viaja derecho por la ruta 3. La vía alternativa donde apareció la camioneta refuerza la teoría de Gabriela quien expresó: “La Ruta Nacional 3 es asfaltada y se llega en perfectas condiciones sin ninguna dificultad. No tiene sentido esto. No hay ninguna explicación porque este camino no te lleva a ningún lugar de paseo o de nada. No tenés salida. O sea, salir y encontrar la ruta acá es una odisea”.