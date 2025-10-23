ANSES paga el bono a jubilados con ingresos más de la mínima: cuánto cobran en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene en octubre el pago del bono mensual para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) con haberes que superan la mínima. El refuerzo, vigente desde principios de año, busca compensar la pérdida de poder adquisitivo ante el aumento del costo de vida.

El bono alcanza los $70.000 para quienes cobran la jubilación mínima , mientras que los beneficiarios con ingresos superiores lo perciben de forma proporcional.

El refuerzo económico para jubilados y pensionados fue ratificado mediante el Decreto 700/2025, que garantiza la continuidad del beneficio mensual. El monto total varía según el nivel de ingresos de cada beneficiario, con el objetivo de sostener una distribución más equitativa dentro del sistema previsional.

Haber de 326.298,38 pesos: bono de 70.000 pesos.

Haber de 336.298,38 pesos: bono de 60.000 pesos.

Haber de 346.298,38 pesos: bono de 50.000 pesos.

Haber de 356.298,38 pesos: bono de 40.000 pesos.

Haber de 366.298,38 pesos: bono de 30.000 pesos.

Haber de 376.298,38 pesos: bono de 20.000 pesos.

Haber de 386.298,38 pesos: bono de 10.000 pesos.

El cronograma de pagos para quienes cobran más de la mínima se extiende del 22 al 28 de octubre, según la terminación del DNI. Los beneficiarios pueden consultar sus recibos y los detalles de la liquidación mensual ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social a la plataforma Mi ANSES.

PUAM y pensiones no contributivas también acceden al refuerzo mensual

Además de los jubilados y pensionados del SIPA, el bono de ANSES también alcanza a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas (PNC). Estos grupos, que conforman uno de los sectores más vulnerables del sistema, reciben el refuerzo para garantizar un ingreso mínimo equivalente al que perciben los beneficiarios de la jubilación mínima.

