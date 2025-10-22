Acumuló deudas en sus tarjetas de crédito, ignoró al banco y la Justicia tomó una contundente decisión

La mujer tenía deudas por más de $800.000 con dos tarjetas de crédito. Aunque fue notificada de lo que debía no se hizo cargo y debió intervenir la Justicia.

Una mujer oriunda de Mar del Plata que contrajo una deuda de más de 800 mil pesos por no pagar los resúmenes de dos tarjetas de crédito y que jamás contestó a los reclamos del banco ni a la demanda judicial, fue condenada a abonar el total de lo adeudado más todos los intereses acumulados.

Según informó Noticias Argentinas, la decisión fue tomada por la jueza Patricia Noemí Juárez, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°11 de Mar del Plata, quien hizo lugar a una demanda presentada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Una deuda que fue creciendo El caso se inició en febrero de este año, cuando los apoderados del banco presentaron la demanda por cobro de pesos. La clienta había suscrito contratos por una tarjeta Visa y otra Mastercard y las utilizó, pero dejó de pagarlas. La mora de una de las tarjetas comenzó en marzo de 2023 y la de la segunda, en mayo de ese mismo año.

Deudas, plata Creció la morosidad en Argentina, según el Banco Central. Web Un hecho clave del proceso, y que selló la suerte de la demandada, fue su total falta de respuesta. "La demandada utilizó las tarjetas emitidas, pero no afrontó los pagos, ni tampoco abonó los intereses y gastos", señaló la presentación judicial. Lo más grave fue que, una vez notificada de la demanda, la mujer nunca contestó.

La sentencia es contundente: la mujer deberá pagar $825.940,28 más los intereses correspondientes en un plazo de diez días una vez que el fallo quede firme.