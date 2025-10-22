22 de octubre de 2025 - 22:15

Acumuló deudas en sus tarjetas de crédito, ignoró al banco y la Justicia tomó una contundente decisión

La mujer tenía deudas por más de $800.000 con dos tarjetas de crédito. Aunque fue notificada de lo que debía no se hizo cargo y debió intervenir la Justicia.

Tarjetas de crédito

Tarjetas de crédito

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Una mujer oriunda de Mar del Plata que contrajo una deuda de más de 800 mil pesos por no pagar los resúmenes de dos tarjetas de crédito y que jamás contestó a los reclamos del banco ni a la demanda judicial, fue condenada a abonar el total de lo adeudado más todos los intereses acumulados.

Leé además

La mora activa cobros, bloqueos de tarjeta y reportes en Veraz y Nosis.

Tarjeta de crédito sin pagar: ¿pueden embargarte el sueldo en Argentina?

Por Redacción Economía
La estrategia para pagar menos de tarjeta de crédito y sacarle provecho a las tasas altas

Así es la estrategia para "pagar menos" de tarjeta de crédito y sacarle provecho a las tasas altas

Por Redacción Economía

Según informó Noticias Argentinas, la decisión fue tomada por la jueza Patricia Noemí Juárez, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°11 de Mar del Plata, quien hizo lugar a una demanda presentada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Una deuda que fue creciendo

El caso se inició en febrero de este año, cuando los apoderados del banco presentaron la demanda por cobro de pesos. La clienta había suscrito contratos por una tarjeta Visa y otra Mastercard y las utilizó, pero dejó de pagarlas. La mora de una de las tarjetas comenzó en marzo de 2023 y la de la segunda, en mayo de ese mismo año.

Deudas, plata
Creció la morosidad en Argentina, según el Banco Central.

Creció la morosidad en Argentina, según el Banco Central.

Un hecho clave del proceso, y que selló la suerte de la demandada, fue su total falta de respuesta. "La demandada utilizó las tarjetas emitidas, pero no afrontó los pagos, ni tampoco abonó los intereses y gastos", señaló la presentación judicial. Lo más grave fue que, una vez notificada de la demanda, la mujer nunca contestó.

La sentencia es contundente: la mujer deberá pagar $825.940,28 más los intereses correspondientes en un plazo de diez días una vez que el fallo quede firme.

El costo del silencio

En su fallo, al que tuvo acceso el portal 0223, la jueza Juárez aclaró que si bien la "incontestación de la demanda" no obliga automáticamente al juez a darle la razón al demandante, en este caso se puede estimar que su silencio "es un reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos sostenidos por la actora".

Tras comprobarse la existencia de los contratos y la deuda impaga, la magistrada concluyó que la demanda "debe ser acogida", condenando a la mujer no solo a pagar el capital y los intereses, sino también a hacerse cargo de todos los costos del juicio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Creció la morosidad en Argentina, según el Banco Central.

La morosidad en los créditos a las familias volvió a aumentar y marcó un récord

Por Redacción Economía
Por el juicio de YPF, el fondo buitre quiere embargar varios activos de la Argentina. NA

YPF: Burford le sugirió a la Argentina negociar antes de que se ejecute el fallo por US$ 16.000 millones

Por Redacción Economía
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en el Ciclo de Coyuntura de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Luis Caputo pidió apoyo electoral para avanzar con reformas y una baja del Impuesto a las Ganancias

Por Redacción Economía
Según el Indec, la actividad económica creció en agosto

La actividad económica creció 2,4% interanual en agosto, según el Indec

Por Redacción Economía