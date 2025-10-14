Así es la estrategia para "pagar menos" de tarjeta de crédito y sacarle provecho a las tasas altas

El sistema financiero brinda opciones para invertir el dinero del monto del resumen hasta su vencimiento, aprovechando el contexto de altos rendimientos en cuentas remuneradas.

La estrategia para "pagar menos" de tarjeta de crédito y sacarle provecho a las tasas altas

En un momento de altas tasas de interés, expertos financieros avisan que hay opciones a la mano de los argentinos para ganar unos pesos a la inflación dentro del sistema. La más usada por los consumidores consiste en invertir el dinero del pago de la tarjeta de crédito y postergar la cancelación del resumen hasta el último día posible.

Estas maniobras son una evidencia de la experticia financiera adoptada por los ahorristas, ante las zozobras financieras y regulaciones del gobierno que obligan a adaptarse rápido para no perder ingresos.

El mecanismo se basa en un principio simple: no pagar la tarjeta de crédito apenas llega el resumen, sino usar los días hasta la fecha de vencimiento para usar ese dinero como una inversión de corto plazo y alta liquidez.

Cómo es el “truco” para pagar menos de tarjeta de crédito El funcionamiento es simple y se apoya en las herramientas que brindan la mayoría de los bancos, billeteras digitales y plataformas de inversión:

Recepción del resumen: Cuando llega el resumen de la tarjeta, en lugar de abonarlo de inmediato, se toma nota del monto total a pagar.

Cuando llega el resumen de la tarjeta, en lugar de abonarlo de inmediato, se toma nota del monto total a pagar. Inversión del dinero disponible: Ese importe se coloca en un Fondo Común de Inversión (FCI) del tipo "money market", que permite obtener rendimientos diarios y, lo más importante, acceder al dinero de forma inmediata (rescate en el día).

Ese importe se coloca en un Fondo Común de Inversión (FCI) del tipo "money market", que permite obtener rendimientos diarios y, lo más importante, acceder al dinero de forma inmediata (rescate en el día). Generar intereses diariamente: Durante los días que hay entre la llegada del resumen y su vencimiento, el capital invertido va generando intereses cada jornada.

Durante los días que hay entre la llegada del resumen y su vencimiento, el capital invertido va generando intereses cada jornada. Pago sobre la fecha límite: El día del vencimiento —o incluso un día antes por precaución— se retira el dinero del fondo junto con los intereses generados, y se utiliza para pagar el total del resumen. Con este simple truco, el usuario obtiene una pequeña ganancia que funciona como un descuento sobre el monto total a pagar. Si bien no reduce el monto del resumen, el rendimiento del dinero ayuda a licuar el gasto y a proteger el valor del dinero frente a la inflación.