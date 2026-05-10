Crece el delivery en Argentina, pero cayó el poder de compra

El uso de aplicaciones de delivery continúa expandiéndose en Argentina y se consolida como un hábito cotidiano de consumo. Sin embargo, el crecimiento del sector convive con una pérdida del poder adquisitivo de los usuarios , ya que los precios de los pedidos aumentaron por encima de los salarios durante el último año.

82.000 motos en un mes: el dólar colchón, la informalidad y el ocaso del auto familiar como símbolo de clase media

La recaudación tributaria cayó por noveno mes consecutivo y quedó por debajo de la inflación

Un informe elaborado por la consultora Focus Market señaló que el volumen de pedidos realizados a través de plataformas de envío sigue en alza, aunque el dinero disponible alcanza cada vez para menos compras. Según el relevamiento, el poder de compra medido en cantidad de pedidos cayó en promedio un 12% interanual .

Desde la consultora explicaron que el problema no radica en la falta de aumentos salariales, sino en que los precios del delivery avanzaron a un ritmo superior al de los ingresos.

Cabe mencionar también que el mercado argentino está dominado principalmente por las plataformas PedidosYa y Rappi , que concentran gran parte de las operaciones. Durante abril, las categorías más demandadas registraron incrementos cercanos al 41% interanual .

El informe también analizó las condiciones económicas de quienes realizan las entregas. Según datos del Índice APP de la Fundación Encuentro , un repartidor cobró en promedio $3.033 por pedido durante diciembre de 2025.

Para cubrir la Canasta Básica Total y no quedar por debajo de la línea de pobreza, un trabajador necesita completar cerca de 454 pedidos mensuales, lo que equivale a unas 18 entregas diarias sin descanso.

La investigación remarcó que, aun alcanzando ese nivel de actividad, el ingreso bruto mensual ronda los $1.376.528, antes de descontar gastos como combustible, seguro, monotributo y conexión móvil.

Además, el reporte indicó que el 70% de los repartidores utiliza las aplicaciones solo durante tres horas diarias, principalmente como una fuente de ingreso complementaria.

Los altos costos del sistema

Las plataformas de delivery aplican comisiones a los comercios que oscilan entre el 25% y el 35%, porcentajes que superan ampliamente a otros marketplaces como Mercado Libre, cuya comisión ronda el 13%.

A esto se suma la llamada “tarifa de servicio”, un cargo adicional de entre 1,5% y 2% que pagan los consumidores y que actualmente enfrenta cuestionamientos judiciales impulsados por el gobierno bonaerense, que considera la práctica potencialmente abusiva.

En este contexto, el director de Focus Market, Damián Di Pace, sostuvo que el principal desafío del sector consiste en encontrar un equilibrio entre expansión y rentabilidad.

“El desafío actual del sector pasa por equilibrar expansión y rentabilidad: los altos costos logísticos, las promociones constantes, las comisiones discutidas y la mayor presión regulatoria reducen márgenes y obligan a las empresas a buscar modelos más eficientes y sustentables en un mercado cada vez más competitivo”, afirmó.