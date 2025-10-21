Vuelve el reintegro de $144.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

El Banco Nación mantiene vigente una promoción para quienes buscan reducir sus gastos semanales. A través de la aplicación Modo BNA+ , los usuarios pueden acceder a un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas.

El beneficio se aplica tanto para compras presenciales como online y tiene un tope de $12.000 por persona cada miércoles.

La promoción se extiende hasta el 30 de noviembre de 2025 , lo que permite alcanzar un ahorro total de hasta $72.000 por persona durante el período vigente.

En el caso de grupos familiares con dos titulares de tarjetas del BNA, el monto puede llegar a $144.000 en devoluciones, combinando compras semanales y el uso de la app BNA+ a través del sistema MODO.

El Banco de la Nación Argentina (BNA) informó que el reintegro del 30% se acreditará “dentro de los 30 días de ocurrida la transacción” en la cuenta asociada a la app BNA+, siempre que el pago se realice “escaneando el QR de MODO y seleccionando las tarjetas participantes como medio de pago”.

Además, aclararon que “el tope de reintegro es de $12.000 por cliente (considerando su CUIT) cada miércoles, independientemente de la cantidad de compras que realice”.

La promoción incluye tanto compras en tiendas físicas como online, en cadenas nacionales como DIA Online, La Coope en Casa, Alvear, Chango Más, Toledo, The Food Market y Cordiez, entre otras. En Mendoza, los consumidores podrán aprovechar el beneficio en los siguientes comercios adheridos:

Átomo, con sucursales en Palmira, Junín, Maipú, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, San José y Mendoza capital.

Carrefour, con locales en Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú y Las Heras.

Vea, presente en Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras y la Ciudad de Mendoza.

Makro, en Rodríguez Peña 709, Godoy Cruz.

Jumbo, en San Martín 6279, Luján de Cuyo, y Balcarce 735, Mendoza.

Coto, en Videla Correas 628, Mendoza capital.

Super A, con sucursales en Godoy Cruz, Luján de Cuyo y la Ciudad.

Granja Benedetti, distribuida en Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Mendoza.

Carnes Rizzo, con locales en Guaymallén, Godoy Cruz y Luján de Cuyo.

Frigorífico Stella, en Maipú, Carrodilla y Godoy Cruz.

Vaca Negra, en Guaymallén, Mendoza y Luján de Cuyo.

Tiento, sobre Acceso Sur, Luján de Cuyo.

Hiper Libertad, en Godoy Cruz.

Yaguar, en Avenida Rodríguez Peña 2053, Godoy Cruz.

Blow Max, en Guaymallén y Mendoza capital.

De esta forma, el BNA busca incentivar el consumo local y acompañar a los hogares que realizan sus compras semanales en supermercados y mayoristas del país.

Cómo alcanzar el tope de reintegro y sumar hasta $144.000 en devoluciones

Para obtener el reintegro máximo de $12.000 por semana, el monto de compra ideal es de $40.000 por persona cada miércoles, ya que el beneficio equivale al 30% del total abonado. El mecanismo es simple: se paga con tarjeta de crédito del Banco Nación a través del QR de MODO BNA+, en un solo pago. No aplica para compras realizadas con saldo en cuenta ni en cuotas.

Si se mantiene la compra semanal desde el 15 de octubre hasta el 30 de noviembre, se acumulan siete miércoles de promoción, lo que equivale a $72.000 en reintegros por persona. En el caso de dos titulares dentro del mismo grupo familiar, el ahorro conjunto puede alcanzar los $144.000, siempre que ambos realicen sus pagos con tarjetas de crédito del BNA registradas en BNA+.

El Banco Nación confirmó que la devolución se visualizará como “ajuste de crédito en el resumen de cuenta donde figure la compra o en hasta dos resúmenes posteriores”.