20 de octubre de 2025 - 09:42

Ni plazo fijo ni dólar: la inversión que más crece entre los argentinos

Con la inflación moderándose y la baja de tasas, los argentinos buscan en las billeteras virtuales una inversión con ahorro, rendimiento y liquidez.

Las billeteras virtuales se consolidan como la inversión favorita para el ahorro argentino.

Las billeteras virtuales se consolidan como la inversión favorita para el ahorro argentino.

Los Andes
Por Redacción Economía

La reciente subida de tasas y la inestabilidad financiera fomentan que los argentinos busquen opciones con mejor retorno y menor inmovilización. La inflación anual en Argentina superó el 100% en 2023, según datos del INDEC, lo que vuelve poco atractivas las fórmulas tradicionales de ahorro.

Las billeteras virtuales se consolidan como la inversi&oacute;n favorita para el ahorro argentino.

Las billeteras virtuales se consolidan como la inversión favorita para el ahorro argentino.

En este contexto, las billeteras virtuales y los fondos comunes de inversión (FCI) se perfilan como la alternativa que más crece, porque combinan liquidez inmediata, tasa competitiva y facilidad de acceso desde el teléfono.

Qué significa elegir bien tu alternativa de ahorro

Cuando invertís en una billetera virtual o fondo digital, evaluá tres aspectos clave:

Liquidez: verificá que podés disponer del dinero cuando querés, sin penalidades por retiros anticipados.

Tasa efectiva: no sólo mirés la cifra nominal anual, revisá cuánto rendirá realmente tus pesos en un mes o trimestre.

Riesgo asociado y plataforma: asegurate de que la plataforma esté regulada, identificá el fondo en el que se invierte y comprobá la transparencia de información.

Las billeteras virtuales se consolidan como la inversi&oacute;n favorita para el ahorro argentino.

Las billeteras virtuales se consolidan como la inversión favorita para el ahorro argentino.

Estos criterios te permiten comparar entre un plazo fijo bancario, que quien exige inmovilizar el capital 30 días o más, y una inversión digital que ofrece accesibilidad inmediata.

Un giro histórico en el ahorro argentino

No es la primera vez que la inflación obliga a redefinir el ahorro. Argentina ya vivió años en que la inflación superó ampliamente el 100% anual, lo que dejó obsoletas muchas estrategias tradicionales.

Hoy, aunque la inflación ha moderado su ritmo, sigue siendo lo suficientemente alta como para que el ahorro en pesos sin retorno real termine perdiendo valor. Por eso, la tendencia de depositar en billeteras virtuales, que ofrecen tasas al alza, cobra protagonismo como refugio temporal del capital.

¿Qué tenés que tener en cuenta hoy?

Optar por estas herramientas requiere además estar atento a:

  • Verificar el porcentaje real de ganancia mes a mes, no sólo anual.

  • Asegurarte de que la plataforma esté registrada y de que tu depósito esté asegurado o respaldado.

  • Tener claro que, aunque la liquidez está, los rendimientos pueden variar si cambian las tasas o las condiciones macroeconómicas.

    Con estos cuidados, la inversión digital puede funcionar como una opción potente para quienes buscan que sus pesos “trabajen”, en lugar de solo “esperar”.

En un entorno donde el dólar y el plazo fijo ya no son las únicas respuestas al ahorro, las inversiones digitales a través de billeteras virtuales se posicionan como la nueva apuesta de los argentinos que quieren hacer rendir sus recursos con flexibilidad y velocidad de acceso.

