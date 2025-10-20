Ni plazo fijo ni dólar: la inversión que más crece entre los argentinos

En plena volatilidad económica, muchos inversores argentinos están dejando de lado el plazo fijo y el dólar para volcar sus recursos a fondos digitales y billeteras virtuales . Esta preferencia se explica por rendimientos crecientes, mayor liquidez y la urgencia de protegerse de la alta inflación que atraviesa el país.

La reciente subida de tasas y la inestabilidad financiera fomentan que los argentinos busquen opciones con mejor retorno y menor inmovilización. La inflación anual en Argentina superó el 100% en 2023, según datos del INDEC, lo que vuelve poco atractivas las fórmulas tradicionales de ahorro.

En este contexto, las billeteras virtuales y los fondos comunes de inversión (FCI) se perfilan como la alternativa que más crece, porque combinan liquidez inmediata, tasa competitiva y facilidad de acceso desde el teléfono.

Las billeteras virtuales se consolidan como la inversión favorita para el ahorro argentino.

Cuando invertís en una billetera virtual o fondo digital, evaluá tres aspectos clave:

Liquidez: verificá que podés disponer del dinero cuando querés, sin penalidades por retiros anticipados.

Tasa efectiva: no sólo mirés la cifra nominal anual, revisá cuánto rendirá realmente tus pesos en un mes o trimestre.

Riesgo asociado y plataforma: asegurate de que la plataforma esté regulada, identificá el fondo en el que se invierte y comprobá la transparencia de información.

Estos criterios te permiten comparar entre un plazo fijo bancario, que quien exige inmovilizar el capital 30 días o más, y una inversión digital que ofrece accesibilidad inmediata.

Un giro histórico en el ahorro argentino

No es la primera vez que la inflación obliga a redefinir el ahorro. Argentina ya vivió años en que la inflación superó ampliamente el 100% anual, lo que dejó obsoletas muchas estrategias tradicionales.

Hoy, aunque la inflación ha moderado su ritmo, sigue siendo lo suficientemente alta como para que el ahorro en pesos sin retorno real termine perdiendo valor. Por eso, la tendencia de depositar en billeteras virtuales, que ofrecen tasas al alza, cobra protagonismo como refugio temporal del capital.

¿Qué tenés que tener en cuenta hoy?

Optar por estas herramientas requiere además estar atento a:

Verificar el porcentaje real de ganancia mes a mes, no sólo anual.

Asegurarte de que la plataforma esté registrada y de que tu depósito esté asegurado o respaldado.

Tener claro que, aunque la liquidez está, los rendimientos pueden variar si cambian las tasas o las condiciones macroeconómicas. Con estos cuidados, la inversión digital puede funcionar como una opción potente para quienes buscan que sus pesos “trabajen”, en lugar de solo “esperar”.

En un entorno donde el dólar y el plazo fijo ya no son las únicas respuestas al ahorro, las inversiones digitales a través de billeteras virtuales se posicionan como la nueva apuesta de los argentinos que quieren hacer rendir sus recursos con flexibilidad y velocidad de acceso.