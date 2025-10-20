Pese al swap con EE.UU., el dólar vuelve a subir y el mayorista roza el techo de la banda

En la semana previa a las elecciones legislativas y a pesar de la oficialización del swap de monedas con Estados Unidos , el dólar minorista cotiza al alza este lunes 20 de octubre: se compra a $1.445 y se vende a $ 1.495 en el Banco Nación . Se trata de una suba de $20 (1,36%) respecto al cierre del viernes último.

El dólar subió $50 y cerró la semana al alza, pese a la intervención del Tesoro de EE.UU.

El Gobierno llega a las elecciones con el dólar más alto de la gestión Milei: qué dicen en el mercado

El dólar blue se consigue esta mañana a $1.465 para la compra y $1.485 para la venta en las llamadas "cuevas".

El mayorista , por su parte, se ubica en $ 1.480 . Actualmente, el régimen de bandas cambiarias se posiciona en $ 1.490,57 para el techo y $938,65 para el piso, según el Banco Central. De alcanzarse el máximo, el Gobierno se encuentra habilitado para intervenir en el mercado.

Los movimientos se conocen en la misma jornada que el BCRA y el Tesoro de Estados Unidos confirmaron la suscripción de un acuerdo de estabilización cambiaria , vía swap de monedas, por un monto de hasta 20.000 millones de dólares.

Así, los ADR de los bancos argentinos suben hoy 5% , con Galicia y Supervielle al frente. YPF asciende un 1,2% a las 11.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires progresa 1,6%, a 2.020.000 puntos.

Para los bonos, la reacción es moderada pero también positiva, con una mejora promedio del 0,4%.

Wall Street recibió el plan oficial con incertidumbre Imagen ilustrativa

Las conversaciones por el swap llevan varias semanas y la confirmación se conoce en un momento clave dado que faltan cinco ruedas para las elecciones del 26 de octubre y el mercado financiero sigue inquieto por la falta de definiciones.

“El objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”, dijo en un comunicado la entidad liderada por Santiago Bausili.

En la previa, las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump generaron incertidumbre: dijo que Argentina es un país que "no tiene dinero, no tienen nada, están luchando fuerte para sobrevivir, si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre... El presidente de Argentina está haciendo lo mejor que puede, pero están muriendo".

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.943,50 (BNA)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.465

Venta: $1.485

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra : $ 1.531,49

: $ 1.531,49 Venta: $ 1.532,78

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra : $ 1.543,19

: $ 1.543,19 Venta: $ 1.548,34

Aclaración: los ahorristas que compren dólares oficiales quedan imposibilitados de operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, en el marco de una medida del BCRA para desalentar el famoso "rulo".