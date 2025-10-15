El dólar oficial cerró este miércoles a $1.405 pese a la intervención del Tesoro de EEUU

El dólar oficial bajó pasado el mediodía, pero cerró por encima de los $1.400, luego de que el Tesoro de los Estados Unidos realizara una intervención en el mercado esta mañana y anunciara un respaldo de US$40.000 millones para Argentina.

En este marco, el dólar oficial bajó a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta, luego de abrir en las pizarras del Banco Nación a $1.365 para la compra y $1.415 esta mañana.

El Tesoro de los Estados Unidos volvió a intervenir hoy en el mercado argentino con la compra de pesos , de acuerdo con información de agencias internacionales.

El secretario de Tesoro americano, Scott Bessent, informó que la operación se realizó esta mañana en el mercado abierto. Además, aseguró que el salvataje total a la Argentina alcanzaría los u$s40.000 millones y sería respaldado con DEG.

El dólar mayorista cotizaba a $1.386 este miércoles, con una suba de 0,9% en la jornada. Por su parte, el dólar “blue” se ofrece a $1.430 y $1450 para ambas cotizaciones.

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.838,14 (BNA)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.430

Venta: $1.450

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $1.441,80

Venta: $1.443,61

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $1.448,48

Venta: $1.468,14

Aclaración: los ahorristas que compren dólares oficiales quedan imposibilitados de operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, en el marco de una medida del BCRA para desalentar el famoso "rulo".