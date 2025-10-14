Tras el desplome, así cotiza el dólar hoy: suben las acciones y repuntan los bonos

El dólar minorista experimenta este martes 14 de octubre una leve suba: cotiza a $1.330 para la compra y $ 1.380 para la venta en el Banco Nación. Se trata de un crecimiento de $5 respecto al último cierre , cuando mostró un desplome de $75 tras la ratificación del apoyo de Estados Unidos al gobierno de Javier Milei.

El dólar oficial cerró estable a $ 1.455 este martes: a cuánto cotizó el blue y los financieros

Se dispara el dólar hoy y vuelve a rozar el récord: a cuánto cotiza

En tanto, el dólar blue o paralelo sube $5 y se vende a $ 1.410 en las llamadas "cuevas", por encima del oficial.

Por su parte, el dólar mayorista se vende a $ 1.356 , lejano al techo de la banda de flotación que el Banco Central fijó en $1.487,61.

En un día marcado por la expectativa ante la reunión entre Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca, los mercados argentinos respondieron con una señal de confianza . A las 11.10, el índice S&P Merval de la Bolsa porteña avanzaba 2% , hasta los 1.960.000 puntos , mientras que las acciones argentinas en Wall Street operaban casi todas en alza. Las subas estaban encabezadas por Edenor (3,6%) , YPF (2,8%) y Transportadora Gas del Sur (1,1%) .

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares -tanto Bonares como Globales- registraban un repunte del 2,2% en promedio , con un riesgo país que retrocedía hasta los 932 puntos básicos , su nivel más bajo en semanas.

El clima financiero se mantuvo optimista ante la expectativa de conocer los detalles del apoyo económico estadounidense, luego de la intervención directa del Departamento del Tesoro en el mercado cambiario local y la confirmación del swap por USD 20.000 millones con el Banco Central argentino.

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.794 (BNA)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.390

Venta: $1.410

Se supo cuál será el precio del dólar este jueves 7 de agosto, cuando abran los bancos Cotización del dólar hoy

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $1.418,81 (+ $7,67)

Venta: $1.419,45 (+ $4,53)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $1.429,83 (+ $10,31)

Venta: $1.447,04 (+ $10,62)

Aclaración: los ahorristas que compren dólares oficiales quedan imposibilitados de operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, en el marco de una medida del BCRA para desalentar el famoso "rulo".