El dólar perforó los $1.400 tras el acuerdo con EE.UU. y a la espera de la reunión entre Milei y Trump

El dólar oficial cerró hoy en $1.325 para la compra y $1.375 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $75 respecto del último cierre.

El Tesoro de Estados Unidos confirmó el swap de US$20.000 millones para la Argentina

Luis Caputo sobre el acuerdo con EE.UU.: "Es la noticia económica más importante desde que tengo uso de razón"

Tras haberse confirmado el swap por US$20.000 millones y la compra directa de pesos argentinos , mediante el Tesoro de los Estados Unidos, el tipo de cambio minorista perforó la barrera de los $1.400 y comenzó la semana a la baja.

A su vez, el presidente Javier Milei mantendrá una reunión junto a su par norteamericano, Donald Trump , el próximo martes en la Casa Blanca, a la espera de avanzar en los detalles y condiciones del auxilio económico.

Si bien el equipo económico mantiene un hermetismo al comunicar detalles sobre el acuerdo con Estados Unidos, el ministro de Economía Luis Caputo adelantó posibles anuncios para la reunión que mantendrán ambos mandatarios.

“Es probable que el martes haya un anuncio”, dijo ayer en un reportaje.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.375 y $1.385 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.390.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta, con una baja de 3,9% en la jornada.

El mayorista, por su parte, cayó 5% y se ubicó en los $1.350. Actualmente, el régimen de bandas cambiarias está establecido en $1.487,11 para el techo y $940,85 para el piso.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 2,3% a $1.407,51, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso del 0,9% hasta los $1.426,21.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el día anterior en US$42.056 millones.

El dólar y el factor político

Muchos atribuyen esta caída a la expectativa de que, mañana, el presidente Javier Milei obtenga respaldo financiero de su par, Donald Trump. Ambos tienen prevista una reunión bilateral previa a un almuerzo de trabajo en honor al primer mandatario argentino.

En principio, Milei y Trump dialogarán sobre el apoyo financiero que pretende recibir el Gobierno nacional, previo a las elecciones legislativas el próximo 26 de octubre. Pero se espera que, luego de la reunión, se comuniquen nuevos acuerdos económicos entre Estados Unidos y Argentina. Un de las medidas tendría relación con formalizar las reducciones arancelarias en 100 posiciones de comercio exterior, con tarifas que variarían entre 0 y 10%.

Otras cotizaciones

El dólar blue se ubica en los $1.410 para la compra y los $1.430 para la venta, mientras el MEP alcanza los $1.416,57 y el CCL, los $1.423,33.

El dólar mayorista, en tanto, está en los $1.420 y el tarjeta, que se utiliza para las compras y pagos en el exterior, roza los $1.806.