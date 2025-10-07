El dólar oficial cerró estable a $ 1.455 este martes: a cuánto cotizó el blue y los financieros

El dólar oficial cerró este martes en $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin cambios con relación al cierre del día lunes.

Para contener el dólar, el Gobierno liquidó casi la mitad de las divisas que compró con la baja de retenciones

La divisa norteamericana se mantuvo estable durante la jornada del martes, sin registrar cambios en sus cotizaciones, a poco más de 14 rondas financieras de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Ayer, el ministro de Economía Luis Caputo mantuvo una reunión con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent , en la capital norteamericana de Washington para avanzar en las negociaciones por un swap de US$20.000 millones.

“Continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las firmes políticas de Argentina”, señaló Bessent en sus redes.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.455 y $1.460 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.465.

Por otro lado, el dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.435 para la compra y $1.455 para la venta, con una suba de 0,7% en la jornada.

El mayorista se ubicaba en $1.429,5, sin registrar cambios en su precio. Según analistas de mercado, el Tesoro Nacional realizó “fuertes ventas” para contener el tipo de cambio y, en caso de continuar en ese ritmo, “vendería todo lo comprado durante el esquema de retenciones cero”.

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.911,23 (BNA)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra: $1.440

Venta: $1.460

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $ 1.533,02 (+ $ 38,83)

Venta: $ 1.534,23 (+ $ 37,90)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $ 1.541,98 (+ $ 73,31)

Venta: $ 1.552,63 (+ $26,64)

Aclaración: los ahorristas que compren dólares oficiales quedan imposibilitados de operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, en el marco de una medida del BCRA para desalentar el famoso "rulo".