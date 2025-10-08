Desde el Gobierno desmienten un posible plan de dolarización y afirman que "aún no es el momento"

Las versiones de una posible dolarización volvieron a ser tema de agenda luego de la reunión entre Caputo y Bessent en Washington.

El Gobierno desmintió hoy las versiones de las últimas horas respecto de un eventual un plan de dolarización de la economía argentina, al afirmar que “aún no es el momento” para tomar esa medida.

“No hay nadie que quiera más en este país la dolarización que el presidente Javier Milei, pero aún no es el momento”, le dijo a la Agencia de Noticias Argentinas uno de los más influyentes funcionarios libertarios con despacho en Casa Rosada.

Las versiones de una dolarización están de nuevo a la orden del día, incluso fueron trending topic en la popular red social X durante el martes último, en medio de las negociaciones que el ministro de Economía, Luis Caputo, encabeza desde el fin de semana pasado en Washington con el Tesoro estadounidense para un auxilio financiero.

La fuente consultada por NA atribuyó el hermetismo a que todo aquello que se pueda filtrar antes de tiempo podría complicar el curso de las tratativas y advirtió que "no se está informando nada porque aún no hay nada, sólo se va a informar cuando esté todo cerrado y ya se pueda anunciar".

Además de tener sus detractores, una eventual dolarización, cuenta con una multiplicidad de obstáculos desde el sustento legal, dado que se necesita al menos un DNU ratificado por el Congreso y un posterior aval de la Corte Suprema de Justicia en caso de que la medida se judicialice.

También implica encarar procesos complejos como la eliminación y canje de todos los activos y pasivos en pesos; la unificación del sistema financiero para que solo haya cuentas en dólares y el canje de todos los billetes que circulan en la actualidad. Además, los Estados Unidos deberían hacerle a la Argentina un préstamo neto de un monto que se calcula en entre 40.000 y 50.000 millones de dólares para cubrir el circulante actual más el respaldo necesario para los depósitos en pesos.