Javier Milei en San Rafael: la foto que buscará Alfredo Cornejo y las restricciones que habrá para la prensa

Este jueves el presidente Javier Milei visitará Mendoza por segunda vez en su mandato y será para participar del tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas de San Rafael , que organiza la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria del departamento. La cita es en el Centro de Congresos y Exposiciones “ Alfredo R. Bufano" .

La llegada del mandatario nacional despierta mucha expectativa en el gobierno provincial, para potenciar la campaña que llevan adelante La Libertad Avanza y Cambia Mendoza. Si bien San Rafael es un bastión del peronismo en nuestra provincia, el ámbito empresarial del evento juega a favor del presidente, entienden.

Cornejo viajó este miércoles a San Rafael para encabezar una serie de actividades de campaña previas y remarcó ante la prensa: “No es usual que un presidente venga a un almuerzo de una organización privada. No es usual y ese es un dato significativo, bueno para Mendoza y bueno para San Rafael ”.

Y señaló que Milei “es un presidente prosector privado, así que ese es su ambiente para hablar de su programa económico y su ambiente para hablar de los desafíos que tiene la Argentina por delante. Lo esperamos con gran expectativa y mucha esperanza ”.

El mandatario provincial también se refirió al ruido generado los últimos días por posibles manifestaciones en contra de Milei. “También esperamos que sea todo en paz ”, comentó.

Y aclaró que “el país está lleno de conflictos que la realidad impone. Hace muchos años que no crecemos y tenemos una tasa de inversión muy baja como porcentaje de nuestro producto bruto interno”.

“Tenemos un montón de demandas insatisfechas, tenemos un promedio salarial en Argentina muy bajo. Tenemos necesidad de crecer y la verdad que los instrumentos son del gobierno nacional, no son de un municipio ni de las provincias, así que será muy relevante tener la palabra del presidente. Esperemos que salga todo bien”, completó Cornejo.

Fuentes cercanas al gobernador revelaron a Los Andes que la intención de Cornejo es lograr una foto del presidente junto a los intendentes de Cambia Mendoza, para demostrar el apoyo territorial que el radicalismo le está brindando a LLA y engranar los estamentos Nación-Provincia-Municipios, que son parte de la campaña por la boleta provincial.

La presencia de Milei se da en el marco de una gira nacional que viene realizando en todo el país. En las últimas semanas, Córdoba y Tierra del Fuego fueron sus primeras paradas. En su lista también figuran Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Río Negro cómo próximos destinos de visitas.

La última vez que Milei estuvo en Mendoza en calidad de presidente fue en septiembre de 2024, cuando participó del cierre de la 45° Convención del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). En marzo de este año había sido invitado a la Fiesta Nacional de la Vendimia, aunque canceló su presencia debido a las inundaciones en Bahía Blanca.

El operativo de seguridad

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza no aclararon el número de efectivos que demandará el operativo en San Rafael, debido a que las acciones son coordinadas por Casa Militar y la Policía Federal Argentina, pero anticiparon que habrá zonas de exclusión y desvíos de tránsito en los alrededores del parque Juan Domingo Perón.

La ministra Mercedes Rus explicó este miércoles a la prensa que habrá "un operativo que tiene que ver con lo vial y con las zonas de exclusión, tanto del lugar donde va a estar el presidente como de los accesos al lugar donde va a estar él".

"La custodia presidencial está a cargo de Casa Militar y de la Policía Federal principalmente, pero por supuesto que la policía provincial fija todo un operativo que tiene que ver con la custodia de los anillos externos y el orden de todo lo vial. Es muy importante y muy desafiante porque es la presencia de un presidente", sostuvo.

El exhaustivo control a la prensa

La Cámara de Comercio de San Rafael dispuso un intenso operativo de control para la prensa que incluirá ingreso irrestricto a pie, es decir no podrán acceder vehículos. Además de que se solicitará DNI de cada periodista en el ingreso al parque Juan Domingo Perón.

En el salón principal solo podrán ingresar periodistas que tengan una tarjeta especial para sentarse en la mesa, y no podrán llevar cámaras, videocámaras ni computadoras. En tanto, el resto de periodistas, camarógrafos y fotógrafos acreditados, deberán permanecer fuera del salón. Las imágenes las proveerá prensa oficial, aseguraron.

El cronograma de actividades del Almuerzo de las Fuerzas Vivas