8 de octubre de 2025 - 11:09

La Justicia analizará los teléfonos de los hermanos Milei por el lanzamiento de $LIBRA

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió analizar comunicaciones de Javier y Karina, además de rastrear menajes, fotos y documentos que aporten información con los implicados en la presunta criptoestafa.

Javier y Karina Milei
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El fiscal federal Eduardo Taiano ordenó el análisis de los teléfonos secuestrados al presidente Javier Milei y su hermana Karina, la secretaria general de la Presidencia, en el marco de la investigación por el criptoescándalo $LIBRA.

Leé además

El Gobierno eliminó las retenciones a las exportaciones de acero y aluminio hasta fin de año.

Milei suspendió las retenciones para la exportación de aluminio, acero y otros productos derivados

Por Redacción Economía
Deportivo Español desvinculó al abogado que tocó en la Banda Presidencial.

Desvincularon de su trabajo al tecladista de la "Banda Presidencial" de Javier Milei

Por Redacción Sociedad

Otro de los implicados en el pedido es el celular del exasesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales.

La fiscalía solicitó rastrear mensajes de texto, conversaciones en aplicaciones de mensajería (WhatsApp, Telegram), correos electrónicos, fotos y documentos que hagan referencia al proyecto $LIBRA.

Taiano rastrea posibles comunicaciones entre los hermanos Milei y Morales con otras figuras claves en el lanzamiento del token en febrero pasado. Incluye al CEO de Kelsier Ventures, Hayden Davis; al CEO de Kip Protocol, Julian Peh (o Peh Chyi Haur, su nombre real); y el CEO de Cube Exchange, Bartosz Lipinski, entre otros.

Amplian la denuncia del caso Libra y hablan de la influencia de Davis sobre Karina Milei: "Hace lo que yo quiera"
Hayden Davis, uno de los mencionados en la causa $LIBRA

Hayden Davis, uno de los mencionados en la causa $LIBRA

También con los empresarios locales Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, responsables del evento Tech Forum, donde se cree habría nacido el proyecto $LIBRA.

Además de los teléfonos a analizar, la fiscalía pidió buscar una serie de documentos que incluyan un listado de 74 palabras clave, como cripto, kip protocol, rug pull, kraken, contrato, vivalalibertad o whitepaper, entre otras.

La orden judicial incluye la geolocalización de los dispositivos en fechas específicas y la identificación de aplicaciones de exchanges o billeteras virtuales, así como la recuperación de información eliminada.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Javier Milei y el uso de los DNU.

Un estudio reveló que la gestión de Milei fue la que más DNU dictó de los últimos cuatro gobiernos

Por Laura Impellizzeri
El presidente Javier Milei y el gobernador Alfredo Cornejo (Archivo).

Javier Milei llega a San Rafael: análisis político y repercusiones en Aconcagua Radio

Por Redacción
El Presidente Javier Milei junto al Presidente en la inauguración de la fábrica de la empresa de capitales estadounidenses y Director Ejecutivo de Lamb Weston, Mike Smith, y el Presidente Internacional de la compañía, Marc Schröder. Del encuentro también participaron la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro; y la Vicepresidente de Latam de Lamb Weston, Romina Broda. 

Milei recorrió Mar del Plata para reforzar la campaña, en medio de marchas a favor y en contra

Por Redacción Política
Milei se cruzó con un vecino que lo increpó desde un balcón

Milei se cruzó con un vecino que lo increpó desde un balcón: "Te estoy arreglando la vida"

Por Redacción Política