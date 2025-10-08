La Justicia analizará los teléfonos de los hermanos Milei por el lanzamiento de $LIBRA

El fiscal federal Eduardo Taiano ordenó el análisis de los teléfonos secuestrados al presidente Javier Milei y su hermana Karina , la secretaria general de la Presidencia, en el marco de la investigación por el criptoescándalo $ LIBRA .

Otro de los implicados en el pedido es el celular del exasesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales .

La fiscalía solicitó rastrear mensajes de texto, conversaciones en aplicaciones de mensajería (WhatsApp, Telegram), correos electrónicos, fotos y documentos que hagan referencia al proyecto $LIBRA.

Taiano rastrea posibles comunicaciones entre los hermanos Milei y Morales con otras figuras claves en el lanzamiento del token en febrero pasado. Incluye al CEO de Kelsier Ventures, Hayden Davis; al CEO de Kip Protocol, Julian Peh (o Peh Chyi Haur, su nombre real); y el CEO de Cube Exchange, Bartosz Lipinski, entre otros.

También con los empresarios locales Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, responsables del evento Tech Forum, donde se cree habría nacido el proyecto $LIBRA.

Hayden Davis, uno de los mencionados en la causa $LIBRA

Amplian la denuncia del caso Libra y hablan de la influencia de Davis sobre Karina Milei: "Hace lo que yo quiera"

Además de los teléfonos a analizar, la fiscalía pidió buscar una serie de documentos que incluyan un listado de 74 palabras clave, como cripto, kip protocol, rug pull, kraken, contrato, vivalalibertad o whitepaper, entre otras.

La orden judicial incluye la geolocalización de los dispositivos en fechas específicas y la identificación de aplicaciones de exchanges o billeteras virtuales, así como la recuperación de información eliminada.