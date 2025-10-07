Javier Milei llega a San Rafael: análisis político y repercusiones en Aconcagua Radio

Este jueves, Javier Milei visitará San Rafael , en un acto que busca reforzar su vínculo con la militancia joven y retomar fuerzas en provincias clave de cara a las elecciones del 26 de octubre. La visita generó expectativa en Mendoza, tanto por la asistencia del mandatario como por la reacción de la sociedad y del sector productivo local.

Buena noticia en Aconcagua Radio: El comedor Los Horneritos abre de nuevo tras el cierre por falta de insumos

En Aconcagua Radio advierten sobre los créditos UVA: "La deuda ya supera el valor de las viviendas"

En diálogo con Aconcagua Radio , el columnista Facundo La Rosa evaluó el reciente espectáculo del presidente y destacó la calidad artística de la presentación, más allá del impacto político: “El show me encantó, debo decir que como espectáculo me pareció un 10 de 10. Temas que son de mi agrado, está lindo y un poco de rock nacional. Artísticamente lo disfruté, aunque no me gustó que se metiera con Sandro”, contó.

Respecto a la dimensión política, La Rosa subrayó que los actos de Milei con su núcleo duro buscan empoderar a la juventud que lo acompañó en la campaña 2023 , en especial después de quedar excluida de la elección bonaerense: “Fue una forma de darle un guiño a estos jóvenes que lo impulsaron muchísimo en la campaña. Esto no le suma votos más allá de su base, pero refuerza al núcleo duro.”

La llegada de Milei a Mendoza está confirmada oficialmente para este jueves 9 de octubre , en horas de la mañana y mediodía. La agenda incluye un almuerzo con las fuerzas vivas de la provincia en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael , donde hablarán el gobernador Alfredo Cornejo , el presidente de la Cámara de Comercio y el intendente Omar Félix , antes del discurso del propio presidente.

“Lo más importante es lo que va a pasar adentro, porque allí estarán empresarios y productores locales, muchos de ellos descontentos con las políticas económicas aplicadas por la gestión de Milei”, explicó La Rosa, quien recordó el contexto económico de la región: “Hace muy poco tiempo cerró una fábrica de latas de hojalata, que daba trabajo a gente de ahí, y se mudó al exterior. Llega Milei a un sector productivo que está preocupado y con expectativas de mejoras.”

El columnista destacó que la visita se produce en un terreno políticamente desafiante, ya que San Rafael es gobernado por el peronismo desde hace más de 20 años: “Es un desafío interesante: se enfrenta cara a cara a un sector tradicionalmente peronista y a votantes que no forman parte de su núcleo duro.”

Expectativas y repercusiones

La Rosa también analizó cómo la visita puede impactar en la campaña provincial: “La campaña provincial hasta ahora se centró en la gestión local. La llegada de Milei busca impulsar la campaña de la nación en la provincia, acompañado de Luis Petri y del ministro de Defensa, primer candidato a diputado nacional del oficialismo.”

Sobre el alcance electoral, recordó el desempeño de Milei en Mendoza en el ballottage de 2023, cuando superó el 70% de los votos frente a Sergio Massa: “Hoy sería imposible repetir esos números, pero la visita apunta a reforzar la base y consolidar los votos en provincias clave como Mendoza, Córdoba y Santa Fe.”

Finalmente, La Rosa evaluó los aspectos artísticos y mediáticos del presidente, diferenciando claramente su performance política de la estética del show: “Artísticamente, el espectáculo fue una belleza. Políticamente, lo dejo a otros que analicen los mercados o la repercusión internacional. Yo lo juzgo como columnista, desde lo artístico y cultural.”

Escucha la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo en www.aconcaguaradio.com