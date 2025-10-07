7 de octubre de 2025 - 23:39

Desvincularon de su trabajo al tecladista de la "Banda Presidencial" de Javier Milei

Así lo decidió el Deportivo Español, donde Fernando Mezzina oficiaba de abogado. El motivo fue difundido en un comunicado del Club.

Deportivo Español desvinculó al abogado que tocó en la Banda Presidencial.

Deportivo Español desvinculó al abogado que tocó en la "Banda Presidencial".

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Deportivo Español, equipo de la Primera C del fútbol argentino, desvinculó a su abogado Fernando Mezzina. La decisión se tomó luego de que el hombre apareciera tocando el piano en el show del presidente Javier Milei.

La imagen de la presentación de la banda recorrió medios nacionales e internacionales; lo mismo ocurrió vía redes sociales. Así llegó la noticia a las puertas de la institución futbolística, que sacó un comunicado.

En el escrito explicaron los motivos detrás de la decisión de la baja del jurista y aseguraron que “dicha acción no fue malintencionada”. Además, detallaron que la entidad tiene el “compromiso de hacer cumplir las premisas basadas en los ideales fundacionales de nuestra institución, siendo uno de ellos la apolitización de nuestro club”.

El lunes, Milei presentó en el recinto su nuevo libro “La construcción del milagro” y dio una entrevista junto a Manuel Adorni. Sin embargo, previamente el mandatario del país interpretó nueve canciones con “La Banda Presidencial”, que tiene al letrado como tecladista.

